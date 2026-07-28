Más trabajadores sanitarios se declaran en huelga mientras los casos de ébola en el Congo se acercan a los 3 mil, incluyendo más de mil 300 muertes

El número de casos confirmados de ébola en el Congo ha alcanzado los 2 mil 973, incluyendo mil 309 muertes, según datos gubernamentales publicados en lo que las autoridades califican como el brote de más rápido crecimiento registrado hasta la fecha.

Los trabajadores sanitarios de un centro de tratamiento del ébola en el este del Congo se declararon en huelga, exigiendo el pago de sus salarios. El paro interrumpió la atención médica a los pacientes en el epicentro del brote que azota al país con rapidez.

El centro de tratamiento del ébola de Elikya, en Bunia, provincia de Ituri, quedó paralizado después de que médicos, enfermeras y personal de seguridad dejaran de trabajar.

Alrededor de un centenar de trabajadores sanitarios protestaron frente al centro de tratamiento. Afirmaron que el impago de las primas estaba minando la moral y dificultando la atención a los pacientes, y pidieron a las autoridades congoleñas que resolvieran el problema de los pagos atrasados para que pudieran reanudar sus labores.

“Necesitamos que nos paguen, porque mientras tanto la enfermedad se está propagando en el centro de tratamiento”, dijo Martin Bolombi, uno de los trabajadores de la salud en huelga.

“Ya han muerto cinco personas que siguen ahí dentro. Hay que encontrar una solución”, añadió.

En un comunicado emitido el viernes, los empleados afirmaron haber votado unánimemente a favor de la huelga hasta que se encuentren “soluciones concretas” para resolver el problema de “dos meses de bonificaciones por desempeño impagadas”.

La huelga se produce un día después de que la primera ministra del Congo, Judith Suminwa, visitara Ituri y recorriera los principales centros de tratamiento en Rwampara y Mongbwalu para evaluar la respuesta al brote.

Durante su visita a Mongbwalu, se enfrentó a las urgentes demandas del personal sanitario que protestaba por problemas de pago.

El Dr. Adelard Lufungula, director de operaciones para la respuesta al ébola, declaró que el problema de los pagos se está “resolviendo”, y que ahora se paga a los trabajadores mediante dinero móvil en lugar de efectivo, y que el retraso “debería solucionarse” en los próximos días.

La semana pasada, los trabajadores sanitarios del Hospital General de Bunia, el centro médico más grande de la región, ya se habían declarado en huelga por el impago de sus salarios.

Algunos declararon que no habían recibido ningún pago desde que comenzaron a trabajar al inicio del brote.

La Organización Mundial de la Salud afirma que más de 100 trabajadores sanitarios se han contagiado desde el comienzo del brote.