Medio Oriente cambiará, incluso si el régimen de Irán sobrevive

Por: Steven Erlanger

Puede que el líder supremo de Irán haya muerto, pero habrá otro. Sus comandantes militares asesinados serán sustituidos. Un sistema de gobierno construido a lo largo de 47 años no se desintegrará fácilmente solo bajo el poder aéreo. Irán conserva la capacidad de responder a los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, y la trayectoria de la guerra es incierta.

Pero la República Islámica, ya debilitada e impopular, está ahora aún más mermada, y su poder en el país y en la región se encuentra en uno de sus momentos más bajos desde que sus dirigentes asumieron el control durante la revolución de 1978-79 que derrocó al sah de Irán respaldado por Estados Unidos.

Aunque el régimen no caiga, lo cual sigue siendo el objetivo declarado del presidente Donald Trump, es probable que este ataque masivo tenga consecuencias estratégicas en Medio Oriente comparables al colapso de la Unión Soviética.

El ayatolá Alí Jameneí, el líder supremo asesinado el sábado por la mañana, mantenía un antagonismo visceral hacia Israel y Estados Unidos, al que llamaba constantemente “el gran Satán”. Construyó y financió un conjunto regional de milicias aliadas que rodeaban a Israel y compartían su odio hacia él. Hizbulá en Líbano, Hamás y la Yihad Islámica en Gaza y Cisjordania, los hutíes en Yemen: todos ellos sirvieron tanto para atacar los intereses israelíes como para proteger al propio Irán.

Irán desarrolló su programa de misiles y enriqueció uranio hasta casi alcanzar el nivel necesario para una bomba, aunque negaba que quisiera tener una bomba. Se convirtió en una potencia regional tan fuerte que los dirigentes suníes de Arabia Saudita, Egipto y el Golfo trataron de mantener buenos lazos con un régimen islámico chiita que también los amenazaba.

El declive de Irán comenzó hace dos años, con la dura y sostenida respuesta de Israel a una invasión de Hamás desde Gaza. Se aceleró cuando Israel erosionó las defensas aéreas de Irán, derrotó a Hizbulá y sacó provecho de la revolución siria que derrocó a Bashar al Asad, otro aliado de Teherán.

Pero ahora, con la muerte del ayatolá y la intensa destrucción desde el aire, la influencia regional de Irán ha disminuido aún más, con consecuencias inciertas que se desarrollarán a lo largo de meses e incluso años.

“La República Islámica, tal como la conocemos, no sobrevivirá a esto”, dijo Sanam Vakil, directora del Programa para Medio Oriente y el Norte de África de Chatham House, un grupo de investigación con sede en Londres.

“Medio Oriente no volverá a ser lo mismo”, dijo. “Durante 47 años, Medio Oriente ha vivido con un régimen hostil y una fuerza desestabilizadora que primero ha intentado aislar y luego gestionar”.

Ahora, dijo, el régimen podría ser desmantelado y podría surgir algo nuevo y diferente. Ese liderazgo podría resultar aún menos amistoso con Washington, sobre todo si está dominado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Independientemente de quién tome el mando, Irán estará muy debilitado a medio plazo, más encerrado en sí mismo y enfocado en la competencia política, la seguridad interna y el caos económico, dijo Vakil.