Melania Trump anuncia alianza con Nvidia para integrar la IA en escuelas de E.U

El gobierno de Estados Unidos y la empresa tecnológica Nvidia firmaron un acuerdo estratégico para integrar la inteligencia artificial (IA) en las escuelas públicas. Melania Trump presentó el proyecto desde la primaria Mountain View, en Carolina del Norte, donde destacó la importancia de capacitar a los niños en tecnologías avanzadas desde temprana edad.

Los puntos clave del acuerdo traerá distintos beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:

Beneficiarios: 1,500 estudiantes de zonas rurales.

Equipos: Nvidia donará 100 computadoras especializadas.

Licencias: La empresa financiará cuatro años de acceso a plataformas educativas con IA.