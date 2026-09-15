Melania Trump anuncia alianza con Nvidia para integrar la IA en escuelas de E.U
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El acuerdo busca expandir la inteligencia artificial en la educación media, en pleno debate global sobre la regulación en las aulas.
El gobierno de Estados Unidos y la empresa tecnológica Nvidia firmaron un acuerdo estratégico para integrar la inteligencia artificial (IA) en las escuelas públicas. Melania Trump presentó el proyecto desde la primaria Mountain View, en Carolina del Norte, donde destacó la importancia de capacitar a los niños en tecnologías avanzadas desde temprana edad.
Los puntos clave del acuerdo traerá distintos beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:
Beneficiarios: 1,500 estudiantes de zonas rurales.
Equipos: Nvidia donará 100 computadoras especializadas.
Licencias: La empresa financiará cuatro años de acceso a plataformas educativas con IA.
El programa busca reforzar las habilidades digitales de los alumnos para prepararlos ante las exigencias del mercado laboral. No obstante, la iniciativa se lanza en pleno debate global sobre la regulación de la IA en menores y su verdadero impacto en el aprendizaje escolar.