Melania Trump anuncia alianza con Nvidia para integrar la IA en escuelas de E.U

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    Melania Trump anuncia alianza con Nvidia para integrar la IA en escuelas de E.U
    Melania Trump, primera dama de E.U, anuncia acuerdo con NVidia para integrar IA en el sistema educativo. VANGUARDIA

El acuerdo busca expandir la inteligencia artificial en la educación media, en pleno debate global sobre la regulación en las aulas.

El gobierno de Estados Unidos y la empresa tecnológica Nvidia firmaron un acuerdo estratégico para integrar la inteligencia artificial (IA) en las escuelas públicas. Melania Trump presentó el proyecto desde la primaria Mountain View, en Carolina del Norte, donde destacó la importancia de capacitar a los niños en tecnologías avanzadas desde temprana edad.

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Los puntos clave del acuerdo traerá distintos beneficios, entre los que se encuentran los siguientes:

Beneficiarios: 1,500 estudiantes de zonas rurales.

Equipos: Nvidia donará 100 computadoras especializadas.

Licencias: La empresa financiará cuatro años de acceso a plataformas educativas con IA.

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El programa busca reforzar las habilidades digitales de los alumnos para prepararlos ante las exigencias del mercado laboral. No obstante, la iniciativa se lanza en pleno debate global sobre la regulación de la IA en menores y su verdadero impacto en el aprendizaje escolar.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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