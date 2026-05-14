Memes hiperrealistas, agua viral y el sosiego de Trump, así fue el primer día de la visita del presidente de EU a China

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    Memes hiperrealistas, agua viral y el sosiego de Trump, así fue el primer día de la visita del presidente de EU a China
    El presidente Donald Trump brinda durante una cena de Estado con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo el jueves 14 de mayo de 2026 en Pekín. AP/Mark Schiefelbein

Los vídeos e imágenes generados con inteligencia artificial (IA) y más realistas que nunca dominaron las redes sociales, incluso antes de la llegada de Trump al país asiático

PEKÍN- De Elon Musk girando sobre sí mismo para grabar un vídeo 360 grados a montajes de inteligencia artificial (IA) con Donald Trump y Xi Jinping en las calles de Pekín: la visita del mandatario estadounidense dejó, al margen de la diplomacia, una colección de momentos que desbordaron las redes. La IA domina los ‘memes’ de la visita

Los vídeos e imágenes generados con inteligencia artificial (IA) y más realistas que nunca dominaron las redes sociales, incluso antes de la llegada de Trump al país asiático.

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Especialmente virales resultaron los montajes que ironizaban sobre la incorporación de última hora del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, al que algunas piezas mostraban saltando cual superhéroe para colgarse del tren de aterrizaje Air Force One.

También circularon numerosas creaciones que mostraban a Trump y Xi junto con los magnates tecnológicos Elon Musk o Tim Cook en escenas cotidianas chinas ambientadas en un hutong o vivienda tradicional, relajándose sin camisa en una mesa llena de brochetas de carne, cervezas Tsingtao y cigarrillos. Calor, contaminación y agua de coleccionista

La ceremonia de bienvenida se celebró bajo una espesa capa de contaminación, con niveles de partículas PM 2.5 rondando los 55 microgramos por metro cúbico, muy por encima de los umbrales recomendados por la OMS.

$!El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y su hijo X Æ A-Xii caminan mientras el primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con directores ejecutivos estadounidenses en Pekín, China.
El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, y su hijo X Æ A-Xii caminan mientras el primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con directores ejecutivos estadounidenses en Pekín, China. AP/Go Nakamura

El día era caluroso para mediados de mayo, el termómetro llegó a marcar los 33 grados, y ante la necesidad de refrescarse, el agua embotellada distribuida durante la cumbre Xi-Trump tuvo su propio momento de gloria: se volvió viral en redes chinas y los internautas se lanzaron a buscarla en plataformas de comercio electrónico. El banquete: pato laqueado y ministros “sin corbata”.

La cena oficial incluyó platos emblemáticos de la capital: pato laqueado pekinés, panecillo de cerdo a la plancha, un tipo de baozi, comida estrechamente asociada a Xi Jinping desde que en 2014 fue fotografiado en un restaurante popular especializado en este plato, o langosta en sopa de tomate. El postre fue un guiño a la cocina occidental: pastelito con forma de caracola, tiramisú, frutas o helado.

El protocolo de ubicación sentó en la misma mesa al secretario de Defensa,Pete Hegseth, y su homólogo chino, Dong Jun; y al representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, junto al ministro de Comercio chino, Wang Wentao, a quienes se pudo ver conversando distendidamente en contraste con los encorsetados escenarios oficiales donde coinciden normalmente. Un Trump inusualmente contenido

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La visita deparó un perfil público de Trump llamativamente discreto. El mandatario estadounidense limitó sus intervenciones a las palabras de apertura previas en la reunión bilateral en el Gran Palacio del Pueblo y en el banquete oficial y, de igual forma, mantuvo un lenguaje corporal más sobrio de lo habitual.

$!El presidente Donald Trump, a la derecha, camina junto al presidente chino Xi Jinping, en el centro, en el Templo del Cielo en Pekín.
El presidente Donald Trump, a la derecha, camina junto al presidente chino Xi Jinping, en el centro, en el Templo del Cielo en Pekín. AP/Mark Schiefelbein

Trump también redujo su actividad en Truth Social, la red social de la que es propietario y donde suele publicar de forma constante. Durante la jornada se limitó a compartir unos pocos vídeos. La delegación que acompañaba a Trump, captada en redes

Elon Musk, máximo responsable de Tesla, protagonizó uno de los momentos más comentados del día: fue captado en las escaleras del Gran Palacio del Pueblo girando sobre sí mismo, teléfono en mano, para grabar un vídeo de 360 grados de la ceremonia. También fue visto posando para un ‘selfie’ con el consejero delegado de la tecnológica china Xiaomi, Lei Jun.

$!n guardia de seguridad descansa cerca de la mascota de Coca-Cola frente a una tienda a la llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín.
n guardia de seguridad descansa cerca de la mascota de Coca-Cola frente a una tienda a la llegada del presidente estadounidense Donald Trump a Pekín. AP/Ng Han Guan

Al secretario de Estado, Marco Rubio, las cámaras lo captaron observando intrigado la ornamentada decoración del techo de la sala de reuniones del Gran Salón del Pueblo. El Air Force One y un soldado “inmóvil”.

El aterrizaje del Air Force One en Pekín se convirtió en uno de los primeros momentos virales de la visita. Cientos de usuarios y fotógrafos siguieron la llegada del avión presidencial en redes chinas, donde algunos lo describieron como “una Casa Blanca voladora”.

Entre los vídeos más compartidos poco después figura el de un soldado chino que permaneció completamente inmóvil mientras el avión rodaba a su lado por la pista.

Por Agencia de Noticias EFE.

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