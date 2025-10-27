Trump felicita a Javier Milei tras su victoria en las elecciones de mitad de período

Donald Trump elogió a su homólogo argentino, Javier Milei, como un “gran vencedor” el lunes después de que el partido de Milei desafiara las encuestas de opinión para obtener grandes avances en las elecciones legislativas del país sudamericano.

¡Guau! ¡Fue una gran victoria! En Argentina, quiero felicitar al vencedor. ¡Fue un GRAN vencedor, recibió mucha ayuda de nuestra parte! exclamó el presidente ante los periodistas en el Air Force One, camino a Japón desde Malasia. “¡Fue inesperado!”

Con resultados parciales reportados, La Libertad Avanza de Milei había aumentado sus escaños en la Cámara de Diputados a al menos 64 desde 37 y ganado al menos seis escaños en el Senado argentino.

“¡Gran triunfo en Argentina para Javier Milei, un candidato maravilloso respaldado por Trump! Nos está haciendo quedar bien a todos”, añadió Trump en Truth Social. “¡Felicidades, Javier!”.

La administración Trump había apostado fuerte al liderazgo libertario de línea dura de Milei en Argentina, ofreciendo a Buenos Aires un swap de divisas de 20.000 millones de dólares a principios de este mes, con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugiriendo que la cantidad podría aumentar a 40.000 millones de dólares apoyándose en la asistencia del sector privado.

Ese salvavidas tenía como objetivo frenar el pánico que habían generado entre los inversores el pobre desempeño del partido de Milei en las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre y las encuestas que mostraban una caída de la popularidad del presidente en medio de protestas por sus medidas de austeridad y la frustración por varios escándalos de corrupción.

Los inversores temían que otro mal resultado el domingo pudiera condenar la agresiva agenda económica de Milei, lo que llevaría a una venta masiva de activos argentinos, incluido el peso.

El equipo de Milei luego gastó unos 700 mil millones de dólares mientras trataba de frenar la rápida devaluación de la moneda, agotando sus reservas de dólares y conduciendo a la oferta de swap estadounidense.

La Casa Blanca defendió la medida presentándola como un intento de contrarrestar la creciente influencia china en América Latina, y Trump advirtió antes de la votación que Estados Unidos cancelaría el intercambio.

“Esas elecciones generaron mucho dinero para Estados Unidos”, declaró Trump a la prensa el lunes. “Los bonos han subido”.

“La calificación de la deuda en su conjunto ha subido”.

Milei había pasado sus primeros dos años de mandato con una minoría en el Congreso argentino. Con la victoria de su partido el domingo, tendrá más margen de maniobra para llevar adelante su programa de terapia de choque con menos temor a que los legisladores anulen sus vetos.

Bajo la dirección del nuevo gobierno, la inflación mensual se desplomó del 12,8% antes de la toma de posesión de Milei en diciembre de 2023 al 2,1% en septiembre de este año.

El propio Milei se presentará a la reelección en 2027.