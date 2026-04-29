México debe hacer más en la frontera ‘y con rapidez’: secretario de Guerra de EU

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 29 abril 2026
    México debe hacer más en la frontera ‘y con rapidez’: secretario de Guerra de EU
    Hegseth destacó que el número de cruces ilegales se ha reducido a cero en la frontera. AP

Pete Hegseth reconoció avances del gobierno mexicano en seguridad fronteriza, sin embargo aseguró que los esfuerzos deben intensificarse

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero señaló que esos esfuerzos deben “intensificarse” y hacerlo “con rapidez”.

Hegseth compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán, el 28 de febrero, para debatir la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027, que elevaría el gasto en defensa a una cifra histórica de 1.5 billones de dólares, reportaron medios estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/informacion/ninos-de-30-anos-o-adultos-pobres-millennials-y-centennials-evitan-casarse-retrasan-tener-hijos-e-independizarse-segun-el-inegi-OE20350178

En su testimonio escrito, Hegseth mencionó el tema de la seguridad fronteriza. Subrayó que en la actualidad, “el número de cruces ilegales” a Estados Unidos “es de cero”.

Señaló que la administración de Donald Trump ha asegurado la frontera, “en parte, organizando, entrenando y equipando unidades específicamente en misiones de defensa fronteriza, incluyendo operaciones terrestres, marítimas y aéreas, en apoyo a nuestros socios interinstitucionales”.

Además, dijo, “estamos instando para que nuestras contrapartes mexicanas hagan más. Ellos han logrado progresos, pero necesitamos ver más, y verlo rápido”. Añadió que “nuestras fronteras no deberían ser la primera línea de defensa de los hogares estadounidenses, debería ser la última”.

En su testimonio escrito, Hegseth defendió que la lucha contra los cárteles en el Hemisferio Occidental “es prioridad. Los días en que estos narcoterroristas operaban libremente en nuestro hemisferio se terminaron”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores
Seguridad

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Liberando peso

Liberando peso
true

Tren al AIFA: Autopsia de un montaje
Audias ‘N’, alias el Jardinero, fue detenido por la Marina en una acción coordinada por el gabinete de seguridad.

‘El Jardinero’ buscó liderazgo del CJNG con armamento y personal, tras abatimiento de ‘El Mencho’
Los elementos participarán en ejercicios de capacitación con tropas mexicanas en Campeche y Estado de México.

Marines de EU entrarán armados a México para entrenar a tropas mexicanas
Conoce por qué el IMSS solicita la CURP biométrica en 2026, qué trámites la requieren y cómo obtenerla en módulos del RENAPO.

¿Me pedirán la CURP biométrica para los trámites del IMSS?... cómo la tramito en los módulos RENAPO por estado de la República
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene trámites activos y prevé pagos en junio.

Becas Rita Cetina y Benito Juárez 2026: trámites disponibles, documentos y fechas de pago
Misión. Carin León se presentará ante miles de fans en Saltillo como parte de su gira internacional.

¿Ya tienes tu boleto? ¡Inicia la cuenta regresiva para Carín León en Saltillo!
Miguel Herrera fue anunciado como nuevo director técnico del Atlante para encabezar el regreso de los Potros de Hierro a la Liga MX en el Apertura 2026.

Regresa el ‘Piojo’: Miguel Herrera asume el mando del Atlante en su retorno a la Liga MX