México debe hacer más en la frontera ‘y con rapidez’: secretario de Guerra de EU

Hegseth compareció ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes por primera vez desde el inicio de la guerra en Irán, el 28 de febrero, para debatir la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027, que elevaría el gasto en defensa a una cifra histórica de 1.5 billones de dólares, reportaron medios estadounidenses.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reconoció los avances del gobierno mexicano en materia de seguridad fronteriza, pero señaló que esos esfuerzos deben “intensificarse” y hacerlo “con rapidez”.

En su testimonio escrito, Hegseth mencionó el tema de la seguridad fronteriza. Subrayó que en la actualidad, “el número de cruces ilegales” a Estados Unidos “es de cero”.

Señaló que la administración de Donald Trump ha asegurado la frontera, “en parte, organizando, entrenando y equipando unidades específicamente en misiones de defensa fronteriza, incluyendo operaciones terrestres, marítimas y aéreas, en apoyo a nuestros socios interinstitucionales”.

Además, dijo, “estamos instando para que nuestras contrapartes mexicanas hagan más. Ellos han logrado progresos, pero necesitamos ver más, y verlo rápido”. Añadió que “nuestras fronteras no deberían ser la primera línea de defensa de los hogares estadounidenses, debería ser la última”.

En su testimonio escrito, Hegseth defendió que la lucha contra los cárteles en el Hemisferio Occidental “es prioridad. Los días en que estos narcoterroristas operaban libremente en nuestro hemisferio se terminaron”.