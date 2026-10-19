México: Del Toro lamenta mundo ‘en ruinas’ que se da a los jóvenes, pide se resuelva problemática de agua

“Es absolutamente insostenible, indescifrable y aterrador que una cosa tan absolutamente básica tenga que ser peleada, manifestada, combatida”, dijo el domingo en una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia. “Estoy con ellos al 100%... Es un derecho, una necesidad y una urgencia de primerísima mano, de mínima, de mínima conciencia social, que se resuelva esto”.

El director mexicano Guillermo del Toro lamentó el mundo “en ruinas” que su generación está entregando a los jóvenes y pidió que se resuelva la problemática del agua en su natal estado de Jalisco, donde las protestas por la mala calidad del líquido llevaron a arrestos y agresiones contra los manifestantes.

El 11 de octubre, una marcha por la mala calidad del agua en Guadalajara desencadenó arrestos, violencia y 23 personas lesionadas. Previo a su charla con la prensa, Del Toro dio una clase magistral para jóvenes en la que que también se abordó el tema.

La situación que enfrentan los jóvenes dentro y fuera de México resonó en otra intervención de Del Toro durante el conversatorio a propósito del sentimiento que a sus 62 años le provocan las perspectivas para las generaciones futuras.

“Me duele muchísimo ver que una, dos o tres generaciones le fallaron completamente a esta generación. Se entrega a la generación que viene un mundo en ruinas, moral, social, espiritualmente desintegrado”, dijo.

“Hay un sentimiento así”, dijo antes de tomar una pausa para secarse unas lágrimas que se le escaparon de los ojos “Pero creo que podemos decirle a los jóvenes lo siento, con amor, puede funcionar”.

LA HISTORIA QUE SE REPITE...

“El laberinto del fauno” mezcla fantasía y realidad en la España franquista. A su estreno en 2006 esta era ultraconservadora y dictatorial parecía algo del pasado, pero ahora, como en otras partes del mundo, su ideología parece estar recobrando fuerzas.

“Me acuerdo cuando salió la película, un periodista me dijo: ‘Bueno, hablar del fascismo cuando ya está derrotado no es tan difícil’, le digo: ‘Se pone de moda otra vez, no se preocupe’”, señaló Del Toro.

“En el libro de reglas de cómo dominar se suscitan las mismas leyes desde el principio de dividir, crear odio, generar antagonismo”, agregó. “¿Por qué? Porque la gente que está arriba quiere que piensen que el problema es la gente que está a un lado de ti. La gente que está arriba es el problema, se protege, domina, divide, debilita”.