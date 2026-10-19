México denuncia la muerte de mexicano en centro de ICE en Texas; van 18 en este gobierno de Trump

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    México denuncia la muerte de mexicano en centro de ICE en Texas; van 18 en este gobierno de Trump
    “Vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, proclamó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. AP

La nación mexicana lleva meses exigiendo a las autoridades de EU respuestas efectivas e investigaciones exhaustivas y transparentes para esclarecer estos casos

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó el domingo por la noche la muerte de otro migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y expresó “su profunda preocupación por la recurrencia de estos casos” ya que, según sus datos, van 18 mexicanos fallecidos en estos centros o en operaciones migratorias estadounidenses en lo que va de la segunda administración de Donald Trump.

La cancillería dijo que el mexicano, que no fue identificado, murió en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, y que el consulado en esa ciudad fue notificado del fallecimiento por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Trump insta a Francia a ‘cerrar las fronteras’ tras los disturbios del fin de semana

“Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufre o sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes en su conferencia matutina.

“Vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, agregó.

La denuncia, dirigida al fiscal del condado Webb, donde está Laredo, se unirá a las ya interpuestas en las fiscalías de varios estados estadounidenses en el mes de julio que se formalizaron después de que Lorenzo Salgado Araujo muriera tras ser tiroteado por un agente de ICE en Houston.

La cancillería volvió a pedir a las autoridades migratorias estadounidenses que se garantice el acceso de los cónsules de México a los centros de detención migratoria para garantizar los derechos básicos de las personas mexicanas, como los servicios de salud.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump han muerto 15 migrantes bajo custodia de ICE y tres en operativos de esa dependencia.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Migración
Relaciones Exteriores

Localizaciones


Estados Unidos
México

Personajes


Donald Trump
Claudia Sheinbaum

Organizaciones


ICE

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Expo Coahuila abrió sus puertas como nueva sede del Rodeo Saltillo.

Rodeo Saltillo 2026 reúne a más de 125 mil visitantes; destaca Manolo Jiménez éxito de la fiesta más vaquera

NosotrAs: El camino del cangrejo rosa

NosotrAs: El camino del cangrejo rosa
Cirugía plástica para el sistema de salud

Cirugía plástica para el sistema de salud
De acuerdo con fuentes sindicales y cercanas a la administración, uno de los principales impedimentos para que AHMSA reinicie actividades son los daños estructurales y la obsolescencia, entre los que están menoscabos térmicos catastróficos.

Coahuila: Calculan una millonada para reactivar a AHMSA, tras casi 4 años de estar detenida
Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control en el SAT auditó la supervisión de los CFDI.

Revoca SAT autorización a cinco plataformas de facturación
Sheinbaum reabrió el registro del programa Pensión del Bienestar 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 6 mil 400 pesos.

Sheinbaum reabre registro HOY para depositarle 6 mil 400 pesos a hombres y mujeres mayores de 65 años de edad; requisitos y cómo inscribirse
Noticias del fin de semana: Frente Frío 2 y Huracán Trudy; vacunación contra el VPH y trabajadores del IMSS volverán a las calles

Noticias del fin de semana: Frente Frío 2 y Huracán Trudy; vacunación contra el VPH y trabajadores del IMSS volverán a las calles
Con boletos agotados el Rodeo Saltillo sigue triunfando ante el frío y la lluvia

Con boletos agotados el Rodeo Saltillo sigue triunfando ante el frío y la lluvia