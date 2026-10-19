México denuncia la muerte de mexicano en centro de ICE en Texas; van 18 en este gobierno de Trump

La cancillería dijo que el mexicano, que no fue identificado, murió en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas, y que el consulado en esa ciudad fue notificado del fallecimiento por la oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó el domingo por la noche la muerte de otro migrante mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y expresó “su profunda preocupación por la recurrencia de estos casos” ya que, según sus datos, van 18 mexicanos fallecidos en estos centros o en operaciones migratorias estadounidenses en lo que va de la segunda administración de Donald Trump .

“Este compatriota fue detenido en junio y la familia lo que nos dijo es que él sufre o sufría de diabetes, hipertensión y que probablemente no tenía todos los medicamentos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el lunes en su conferencia matutina.

“Vamos también a poner una denuncia en Estados Unidos porque debe haber protección a los derechos humanos”, agregó.

La denuncia, dirigida al fiscal del condado Webb, donde está Laredo, se unirá a las ya interpuestas en las fiscalías de varios estados estadounidenses en el mes de julio que se formalizaron después de que Lorenzo Salgado Araujo muriera tras ser tiroteado por un agente de ICE en Houston.

La cancillería volvió a pedir a las autoridades migratorias estadounidenses que se garantice el acceso de los cónsules de México a los centros de detención migratoria para garantizar los derechos básicos de las personas mexicanas, como los servicios de salud.

Desde el inicio del segundo mandato de Trump han muerto 15 migrantes bajo custodia de ICE y tres en operativos de esa dependencia.