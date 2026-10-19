Trump insta a Francia a ‘cerrar las fronteras’ tras los disturbios del fin de semana

Donald Trump instó a Francia a aislarse del resto de Europa tras un fin de semana de disturbios que provocaron al menos 2.400 detenciones y sumieron a las principales ciudades del país en un estado de anarquía. «Los inmigrantes se han apoderado de Francia», publicó el presidente en Truth Social. «¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!».

Los disturbios, inicialmente atribuidos al descontento por el estado de la educación y el alto costo de la vida, han estado dominados por simpatizantes de la extrema izquierda y jóvenes inmigrantes de segunda generación que saquearon tiendas de lujo y otros negocios en París, Marsella, Lyon y Lille, entre otras zonas.

POSTURA DEL GOBIERNO El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró que había dado instrucciones a los prefectos municipales para que impusieran toques de queda “muy limitados” y “localizados”, al tiempo que defendía a las fuerzas del orden de las críticas que alegaban que la policía había perdido el control de las calles. “El sábado, a pesar de las escenas de violencia extrema y los cuantiosos daños materiales, no hubo víctimas mortales, y eso es un milagro”, dijo Lecornu, quien añadió que los detalles sobre el toque de queda se darían a conocer más tarde el lunes.