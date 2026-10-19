Trump insta a Francia a ‘cerrar las fronteras’ tras los disturbios del fin de semana
Los disturbios, inicialmente atribuidos al descontento por el estado de la educación y el alto costo de la vida, han estado dominados por simpatizantes de la extrema izquierda y jóvenes inmigrantes de segunda generación
Donald Trump instó a Francia a aislarse del resto de Europa tras un fin de semana de disturbios que provocaron al menos 2.400 detenciones y sumieron a las principales ciudades del país en un estado de anarquía.
«Los inmigrantes se han apoderado de Francia», publicó el presidente en Truth Social. «¡Deben CERRAR LAS FRONTERAS, RÁPIDO!».
Los disturbios, inicialmente atribuidos al descontento por el estado de la educación y el alto costo de la vida, han estado dominados por simpatizantes de la extrema izquierda y jóvenes inmigrantes de segunda generación que saquearon tiendas de lujo y otros negocios en París, Marsella, Lyon y Lille, entre otras zonas.
POSTURA DEL GOBIERNO
El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, declaró que había dado instrucciones a los prefectos municipales para que impusieran toques de queda “muy limitados” y “localizados”, al tiempo que defendía a las fuerzas del orden de las críticas que alegaban que la policía había perdido el control de las calles.
“El sábado, a pesar de las escenas de violencia extrema y los cuantiosos daños materiales, no hubo víctimas mortales, y eso es un milagro”, dijo Lecornu, quien añadió que los detalles sobre el toque de queda se darían a conocer más tarde el lunes.
ATAQUES
En la ciudad portuaria de Marsella, que cuenta con una gran población de inmigrantes del norte de África, el prefecto prohibió cualquier protesta u otra concentración desde el mediodía hasta las 8 de la tarde, hora local, del lunes.
Mientras tanto, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, presentó su dimisión el domingo, pero el presidente Emmanuel Macron le pidió que permaneciera en el cargo “dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual”, según un comunicado del Palacio del Elíseo que también instruyó al ministro a “garantizar la total transparencia sobre los fallos en la planificación y la recopilación de inteligencia que condujeron a la violencia”.
“Presenté mi dimisión porque soy responsable de todo lo que está sucediendo”, declaró Núñez a la radio France Inter, y añadió que “la verdadera cuestión es garantizar que esto no vuelva a ocurrir... Obviamente, tenemos que anticiparnos mejor al tipo de movilización que se está produciendo”.
A diferencia de Lecornu, Nuñez reconoció que las autoridades habían perdido “obviamente” el control “en algunas de estas grandes ciudades”, y afirmó que “no se puede mirar a los comerciantes a los ojos cuando cientos de negocios han sido saqueados y decir lo contrario”.
Francia y otros 28 países europeos forman parte del llamado Espacio Schengen de libre circulación, lo que significa que no se realizan controles de identidad de forma sistemática a las personas que llegan procedentes de esos países.