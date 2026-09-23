México, el nuevo vecino favorito de Trump

La relación entre Estados Unidos y Canadá ha implosionado. Pero a lo largo de la otra frontera estadounidense, por lo general más contenciosa, está floreciendo una alianza. En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha convertido a México —antes su chivo expiatorio favorito— en uno de sus aliados más cercanos e importantes. Los dos países han ampliado la cooperación para frenar los cruces fronterizos ilegales a mínimos históricos, han unido fuerzas para desarticular a los cárteles de la droga y han aumentado el comercio para convertirse en sus respectivos mayores socios comerciales. Trump inauguró su segundo mandato amenazando con ataques aéreos en México para detener la migración y el narcotráfico en la frontera. Pero tras un año de tensiones, la relación está despegando a medida que las relaciones de Estados Unidos con Canadá han caído en picada.

Recientemente, los funcionarios del gobierno de Trump han comenzado a elogiar los esfuerzos de México contra los cárteles, incluyendo en una declaración oficial la semana pasada, aunque dicen que aún quieren más acción. Las agencias militares y de seguridad a ambos lados de la frontera han profundizado significativamente sus lazos, y los funcionarios de ambos países dicen que nunca ha habido una mejor colaboración. Y los funcionarios estadounidenses han archivado, en la práctica, los planes para realizar ataques aéreos de Estados Unidos en territorio mexicano, al menos por ahora, según un funcionario estadounidense, un exfuncionario del Pentágono y dos funcionarios mexicanos. Ahora, el gobierno de Trump también parece estar acercándose a un acuerdo comercial directamente con México. La semana pasada, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ella y Trump habían llegado a acuerdos sobre varios temas comerciales en una larga llamada telefónica. Horas después de esa llamada, Trump dijo en un mitin de campaña que los dos países estaban “muy cerca” de un acuerdo comercial. Roberto Lazzeri, embajador de México en Washington, dijo en una entrevista que esperaba que tuvieran algún tipo de acuerdo para las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos. “Vamos por buen camino”, dijo.

Es un giro que pocos esperaban cuando Trump regresó al cargo: México, no Canadá, como su vecino elegido. El cambio refleja cómo el mandatario ha reorganizado el mapa mundial, en particular a favor de los países dispuestos a cooperar con sus demandas. Para este artículo, los reporteros del Times entrevistaron a casi una decena de funcionarios estadounidenses y mexicanos que hablaron bajo condición de anonimato para comentar sobre conversaciones privadas. En su discurso ante la Organización de las Naciones Unidas el martes, Trump dijo que estaba enfocado en hacer que los países latinoamericanos ayuden en la lucha contra los narcotraficantes. “Estoy muy orgulloso de decirles que tenemos una muy buena relación con el gobierno mexicano”, dijo. “Hemos logrado grandes avances, avances muy grandes con México”.

Su enfoque transaccional en el escenario mundial también conlleva imprevisibilidad. Si bien ha elogiado repetidamente a Sheinbaum como una líder mundial a la que respeta, también publicó este mes una imagen de la bandera estadounidense superpuesta a la mexicana. Pero México también es fundamental para el éxito de la agenda de Trump. Él hizo campaña con la promesa de detener el flujo de migrantes y fentanilo a través de la frontera, y la economía estadounidense depende en parte de México, en especial en medio de la guerra comercial con el otro socio comercial principal de Estados Unidos, Canadá. Ante las amenazas de Trump de ataques aéreos, tropas terrestres y aranceles, Sheinbaum se ha centrado en sus prioridades. Desplegó a 10.000 soldados a lo largo del lado mexicano de la frontera e intensificó las operaciones contra los cárteles, con frecuencia utilizando inteligencia estadounidense.

Desde el último mes completo del gobierno de Joe Biden hasta el mes pasado, el total mensual de encuentros en la frontera —que contabiliza tanto los arrestos entre cruces como los migrantes rechazados en puertos oficiales— cayó un 87 por ciento, a 12.200. Las incautaciones de fentanilo en la frontera entre Estados Unidos y México se redujeron a la mitad en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo período de 2024. Y el gobierno de Sheinbaum ya ha destruido 2.700 laboratorios de drogas en dos años, 100 más de los que el gobierno anterior destruyó en seis.

El gobierno de Sheinbaum ha adoptado un enfoque mucho más agresivo contra los cárteles, al agregar más de 600 nuevos agentes de investigación, en comparación con los cero bajo su predecesor, según un funcionario mexicano. Su trabajo se ha visto incrementado por una colaboración más profunda con Estados Unidos. Desde el año pasado, las agencias de seguridad estadounidenses han sumado a cientos de nuevos funcionarios policiales mexicanos a las llamadas unidades certificadas de México, fuerzas operativas especializadas que han sido capacitadas y examinadas por las autoridades estadounidenses y que reciben inteligencia de Estados Unidos sobre objetivos en los cárteles, según funcionarios mexicanos y estadounidenses.

Como resultado, la Marina de México ahora intercepta casi todas las embarcaciones en aguas mexicanas que la inteligencia estadounidense señala que transportan narcotraficantes, dijeron funcionarios mexicanos y estadounidenses. Los funcionarios estadounidenses todavía quieren más. El Departamento de Estado dijo en un comunicado: “Los mexicanos han hecho más que nunca antes para abordar estos desafíos, pero todavía no es suficiente en absoluto: ellos lo saben, se lo hemos expresado”. México y Estados Unidos también están haciendo más negocios entre sí. En el primer semestre del año, el comercio total de bienes entre los países aumentó en casi un 14 por ciento respecto al año anterior, hasta casi medio billón de dólares. México, que ahora representa aproximadamente una sexta parte del comercio total de Estados Unidos, ha tenido, en la práctica, la tasa arancelaria más baja entre los principales socios comerciales. Un nuevo acuerdo comercial podría reducirla aún más. Al mismo tiempo, México ha impuesto aranceles de hasta el 50 por ciento a muchas importaciones procedentes de China, lo que entusiasma a los funcionarios estadounidenses.

La creciente alianza ha sido fomentada en parte por una relación cálida entre Trump y Sheinbaum, forjada a lo largo de más de 20 conversaciones. Sheinbaum habla inglés en sus llamadas y tiene como objetivo explicar con claridad los logros de México para avanzar en las prioridades de Trump, lo que incluye enviar gráficos que muestran la disminución de los cruces fronterizos y de las incautaciones de fentanilo, según dos personas con conocimiento directo de las llamadas. Ella es firme pero serena al decirle a Trump que México no aceptaría la intervención directa de Estados Unidos en territorio mexicano, dijeron estas personas. También ha mencionado recientemente el maltrato que el gobierno estadounidense da a algunos migrantes mexicanos, argumentando que son personas trabajadoras que contribuyen a la economía de Estados Unidos, dijeron. Trump y sus asesores presionan continuamente para que se tomen más medidas contra los migrantes indocumentados y los narcotraficantes, pero él también es cálido con su homóloga mexicana, dijeron. Ha llamado a Sheinbaum elegante en repetidas ocasiones y ha dicho que tiene una “voz hermosa”, tanto en público como en llamadas con ella, según tres funcionarios.

Después de que Trump dijera a los periodistas este mes que podría cortar los lazos comerciales con México si lo deseara, agregó: "No quiero hacer eso, porque me llevo muy bien con la presidenta. Nos agrada la presidenta. La respetamos mucho". Las buenas vibraciones del momento son excepcionales si se consideran las tensiones de hace apenas unos meses. Dos agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico en abril durante un operativo en un laboratorio de drogas en el estado de Chihuahua. El incidente enfureció a Sheinbaum, quien dijo que su gabinete desconocía las actividades estadounidenses en el estado. Luego, los fiscales estadounidenses imputaron a un gobernador mexicano en funciones del partido de Sheinbaum, acusándolo de ayudar a los cárteles. Sheinbaum tuvo que actuar con cautela en su respuesta. Se negó a ordenar el arresto del gobernador imputado, pero lo presionó en privado para que renunciara. Advirtió sobre las amenazas de Estados Unidos contra la soberanía mexicana mientras seguía ampliando la cooperación en materia de seguridad. Con el tiempo, las tensiones se disiparon.

Los funcionarios mexicanos dicen que su enfoque sereno es lo opuesto a la táctica de Canadá, y está funcionando. "Hemos aprendido que el asumir una actitud beligerante o de aislamiento no va a conseguir nada. Va a encarecer precios, productos", dijo Ricardo Monreal, un legislador mexicano que lidera la coalición de Sheinbaum en el Congreso. “Sheinbaum ha tenido un acierto: no engancharse”, agregó. “México no estaría en condiciones de una confrontación mayor, y creo que eso lo entiende muy bien la presidenta, a diferencia de Canadá”. Por ejemplo, cuando Trump publicó la imagen de la bandera estadounidense sobre México, Sheinbaum publicó en su propia cuenta que México siempre seguirá siendo independiente, pero no abordó de forma directa la publicación de Trump.

Lazzeri, embajador de México en Washington, dijo en una entrevista que los funcionarios mexicanos no se toman demasiado en esas publicaciones serias. "Es una imagen, no una declaración oficial. Así que no sabría cómo reaccionar ante una imagen" , dijo.

Cuando se le preguntó si actualmente era el mejor momento en las relaciones entre Estados Unidos y México, Lazzeri lo llamó un momento de “la coordinación más profunda”. “El mejor momento es muy subjetivo” , agregó, “ya que el mundo atraviesa un momento complejo”.

Sin embargo, hay un ala del partido político de Sheinbaum, Morena, que quiere que ella responda con más firmeza. La revocación de visas por parte de Washington a figuras políticas de Morena, incluido el hijo del predecesor de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha enfurecido en particular a algunos que acusan al gobierno de Trump de intentar desestabilizar su movimiento de izquierda. México es uno de los últimos países latinoamericanos que todavía está gobernado por alguien de izquierda, luego de una racha de siete victorias electorales consecutivas de la derecha en la región desde que Trump asumió el cargo.

“Forma parte de toda la ofensiva general de descalificación y de acoso a nuestro movimiento” , dijo Gerardo Fernández Noroña, un senador de Morena. “Estamos bajo una ofensiva, bajo un injerencismo terrible del gobierno de Estados Unidos” .