Miedo y frustración, impulsaron una votación histórica para los ciudadanos palestinos de Israel

SAKHNIN, ISRAEL- Para los ciudadanos palestinos de Israel, los comicios del martes fueron un inusual triunfo político. Cientos de miles votaron en cifras récord, lo que otorgó a dos partidos liderados por árabes la mayor cantidad de escaños de su historia en el parlamento israelí. Muchos habían boicoteado elecciones previas, al no ver mucho sentido a su participación. Pero después de años en los que sus comunidades han sido demonizadas o ignoradas, algunos de los ciudadanos más marginados de Israel acudieron a las urnas para contraatacar al gobierno más a la derecha en la historia del país.

“Estamos aquí y no estamos al margen”, declaró Mansour Abbas, líder del partido Ra’am, mientras sus simpatizantes vitoreaban en un salón de bodas el martes por la noche observando las encuestas de salida. Este auge los convierte en una fuerza política importante que podría permitir a los partidos de la oposición armar una coalición para desalojar al primer ministro, Benjamin Netanyahu, del poder. Pero la pregunta es si el principal rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, y otros opositores se aliarán con ellos. Solo una vez un partido liderado por árabes ha formado parte de un gobierno israelí. Durante la campaña, Netanyahu había acusado a sus principales adversarios de planear formar una coalición con ellos, algo que Eisenkot negó. Netanyahu y sus aliados están intensificando aún más la retórica antiárabe, con afirmaciones no comprobadas de que potencias extranjeras sobornaron a electores para que respaldaran a formaciones lideradas por árabes. En una publicación en X el jueves, el mandatario advirtió contra cualquier partido que forme gobierno con ellos, alegando que conduciría a la “islamización de Israel”. EL DESCONTENTO PALESTINO ALIMENTÓ EL REPUNTE Casi 840 mil personas votaron el martes por Ra’am y la Lista Conjunta, una coalición de tres partidos con liderazgo árabe, lo que supone un aumento del 64% desde los comicios de 2022, según los resultados definitivos del Comité Electoral Central.

Estas formaciones sacaron 19 escaños en la Knéset, el parlamento israelí de 120 miembros, superando el récord anterior de 15. Multitudes abarrotaron los centros de votación en comunidades árabes desde el desierto del Néguev hasta la Galilea septentrional. En Tarabin, una aldea beduina del Néguev, el partido de Netanyahu había obtenido mayorías en las dos últimas elecciones. La participación casi se duplicó el martes y Ra’am recibió el 93% de los votos. La ciudad norteña de Sakhnin registró la mayor participación electoral en Israel, con un 87%. Su alcalde, Mazen Ghnaim, manifestó que los votantes lo vieron como una medida de emergencia para combatir el aumento de los delitos violentos en las comunidades árabes y la incitación por parte de los aliados ultraderechistas de Netanyahu.

“Quiero proteger a mis electores de que los maten, a mis hijos de que los ataquen en sus universidades y a los doctores árabes de que los agredan en los hospitales”, dijo Ghnaim, simpatizante de Ra’am, refiriéndose a incidentes recientes. Los partidos se esforzaron para superar la reticencia a votar que los palestinos habían mostrado en el pasado, al sentirse ignorados durante años en las esferas del poder. Organizaron reuniones comunitarias en ciudades y pueblos que los partidos liderados por judíos solían ignorar. Un movimiento de base fue puerta por puerta en aldeas beduinas para animar a las mujeres a votar. REACCIÓN AL GOBIERNO MÁS ULTRADERECHISTA DE LA HISTORIA DE ISRAEL Votantes y candidatos señalaron que su mayor participación no era un reflejo de su confianza en la democracia israelí: era una señal de desesperación por desbancar a Netanyahu. Dos de sus aliados de extrema derecha, Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, son responsables de algunas de las políticas más extremas de Israel y de la incitación contra los árabes.