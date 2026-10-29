¿Afectará la denuncia de injerencia extranjera los resultados electorales en Israel?

JERUSALÉN- El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su partido amplificaron el jueves las acusaciones de que los partidos liderados por árabes del país habían “robado” las elecciones, al tiempo que los resultados finales se disponen a confirmar que el bloque de Netanyahu ha perdido su mayoría en el Parlamento. La oposición acusó a Netanyahu de satanizar a la población árabe tras una demostración histórica de los partidos liderados por árabes. Si el resto de la oposición se une a ellos en un movimiento inusual y políticamente arriesgado, formarán el próximo gobierno. Se esperan los resultados finales de la votación para la noche del jueves. Netanyahu aprovechó una nueva solicitud de la comisión electoral del país al servicio de inteligencia Shin Bet para investigar una presunta interferencia electoral por parte de “entidades extranjeras contra el interés israelí”, sin especificar. Aunque la solicitud no hacía referencia a los partidos liderados por árabes, el primer ministro y su partido Likud subrayaron que ningún partido debería cooperar con los liderados por árabes.

No estaba claro quién hizo las más recientes acusaciones. Pero Qatar emitió una dura declaración: “Negamos categóricamente las acusaciones de que Qatar haya interferido en las elecciones israelíes o financiado cualquier actividad destinada a influir en su resultado”, dijo, y añadió que se le acusa de comprar el voto árabe. La comisión electoral no dio más detalles, y el Shin Bet no respondió a las preguntas. La comisión quiere conclusiones dentro de la semana. La ley israelí exige que los resultados electorales se certifiquen antes del 4 de noviembre. NETANYAHU HIZO UNA CAMPAÑA SOBRE UNA SUPUESTA AMENAZA ´RABE Incluso antes de la votación, Netanyahu y el Likud catalogaron a los partidos liderados por árabes como un peligro para Israel, lo que los críticos calificaron como un intento de marginar aún más a los ciudadanos árabes, que constituyen el 20% de la población pero a menudo son vistos con sospecha por sus simpatías con otros palestinos. Esos ataques de campaña, junto con la ira por el divisivo Netanyahu y su gobierno de ultraderecha, llevaron a árabes indignados a las urnas como nunca antes. El jueves, Yair Golan, jefe del partido Demócratas, acusó a Netanyahu de “intentar socavar los resultados electorales mediante una fea campaña de deslegitimación dirigida contra la voluntad del público, y contra la población árabe en particular”.

Sami Abu Shehadeh, presidente de uno de los partidos de la Lista Conjunta liderada por árabes, calificó las afirmaciones como una nueva fase de “incitación” contra los grupos liderados por árabes. El jefe del partido Ra’am liderado por árabes, Mansour Abbas, acogió con satisfacción la investigación sobre la interferencia electoral y dijo que su partido no tenía nada que ver con el caso, al tiempo que acusó a Netanyahu de una campaña de incitación. Su principal rival, el exjefe militar Gadi Eisenkot, advirtió que los actores políticos no deberían “explotar la situación” para influir en la fecha de juramentación del próximo Parlamento, prevista para el 10 de noviembre. El partido Yashar de Eisenkot señaló que fue informado por el jefe del Shin Bet. Incluso la comisión electoral pareció emitir una nota de cautela.

“Hasta donde sabemos, no hay base para las afirmaciones de violaciones sistemáticas de la integridad electoral”, dijo su director general interino en una carta fechada el jueves a un miembro del parlamento y vista por The Associated Press. El presidente Isaac Herzog, que pronto debe encargar a Netanyahu o a uno de sus oponentes formar el próximo gobierno, dijo que era un “momento sensible” y pidió una investigación completa, al tiempo que advirtió que “no debemos mancillar a toda una comunidad que buscó ejercer su derecho al voto y participar activamente en la democracia”. DECISIONES DIFÍCILES PARA FORMAR COALICIONES Los acontecimientos agravaron las decisiones difíciles para las próximas semanas. Entre ellas está si algunos partidos judíos y árabes se unirán en una alianza histórica o si algunos partidos que hicieron campaña para sacar a Netanyahu dejarán eso de lado y unirán fuerzas con él. Al tiempo que se desarrolla la pugna por reunir una mayoría de 61 escaños necesaria para controlar el Knéset de 120 escaños, Netanyahu sigue al mando. Los medios locales proyectaron 53 escaños parlamentarios para el bloque de Netanyahu, 48 escaños para los partidos de oposición y 19 para los liderados por árabes, que también quieren que Netanyahu salga del gobierno. Si Netanyahu pierde el cargo se desencadenará una cascada de acontecimientos que, según los críticos, él ha buscado desesperadamente evitar. Se le pedirán cuentas por acusaciones de corrupción de años y casi con certeza comenzará una pesquisa sobre las fallas de seguridad que llevaron al devastador ataque liderado por Hamás del 7 de octubre de 2023. EL LIKUD APUNTA A PARTIDOS LIDERADOS POR ÁRABES El partido Likud de Netanyahu, pese a haber recibido la mayor cantidad de votos, acusó el miércoles a los partidos liderados por árabes de robar la votación y pidió a la comisión electoral que investigue. No aportó pruebas específicas para respaldar sus afirmaciones.