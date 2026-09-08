Mientras la guerra se estanca, Trump disfruta sus proyectos de renovación

WASHINGTON- El presidente saborea el impulso de las diversas obras que ha promovido en el centro de Washington. Howard Lutnick, el multimillonario secretario de comercio del presidente Donald Trump, acaparaba la atención de los periodistas frente a un tribunal de Washington hace poco, cuando reconoció lo que ya era muy evidente dentro de la Casa Blanca. Mientras la guerra con Irán se prolonga sin fin, Trump encuentra un respiro al concentrarse en las minucias de una labor mucho más a su alcance: renovar Washington con proyectos ostentosos.

“Le encanta construir”, dijo Lutnick, poco antes de una audiencia de emergencia sobre el deseo de Trump de rebautizar el John F. Kennedy Center for the Performing Arts en su propio honor. Lutnick añadió: “Esto es lo que disfruta. Así que, tarde en la noche, a las 11 de la noche, me llama y quiere hablar de las cosas que está construyendo, porque es divertido para él”. “Si te sentaras con él, ¿tendrías una plática agradable? No, le preguntarías sobre Irán, luego le preguntarías sobre esto, luego le preguntarías sobre aquello”, señaló. “Todo el mundo hace eso. Y la única cosa que le gusta hacer durante la semana es la construcción”. Mientras que Estados Unidos parece atrapado en otro conflicto sin salida en Medio Oriente, Trump ha disfrutado del impulso que tiene en la media decena de proyectos de remodelación que ha puesto en marcha por toda la capital.

La Corte Suprema le dio luz verde para avanzar a toda marcha con la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. El gobierno dijo que planeaba iniciar los trabajos de excavación para un arco del triunfo de 76 metros de altura cerca del Cementerio Nacional de Arlington, incluso antes de que un panel de revisión federal hubiera aprobado el proyecto. La junta del Kennedy Center, llena de simpatizantes del presidente, votó a favor de agregar el nombre de Trump debajo del letrero principal del edificio, y retiró abruptamente una gran escultura al aire libre, “Blue”, del recinto. La formación principal de Trump no proviene del gobierno ni de las finanzas, sino de la construcción y los bienes raíces. En la ciudad de Nueva York, a menudo lamentaba la serie interminable de regulaciones de zonificación, permisos y aprobaciones a nivel comunitario necesarios para construir proyectos. Hacer cambios en un proyecto allí requiere horas de estar sentado en reuniones comunitarias escuchando quejas de los residentes, y obteniendo la aprobación de los funcionarios de la ciudad. Proyectos como los helipuertos, se ha quejado Trump, son casi imposibles de aprobar. Pero en su segundo mandato como presidente, dijo, se dio cuenta de que podía pasar por encima de muchos de esos obstáculos. Llenó los paneles de revisión con personas designadas por la Casa Blanca. Las impugnaciones judiciales no han logrado seguir el ritmo de la rápida construcción impulsada por el gobierno. Por fin puede simplemente divertirse. “¿Quieres decir que en realidad puedo hacer algo que de verdad quiero?”, le dijo Trump a una sala llena de donantes para el salón de baile de la Casa Blanca el año pasado, al describir cómo había sido supervisar proyectos de construcción como presidente.

”‘Eres el presidente de Estados Unidos. Puedes hacer lo que quieras’”, ha dicho Trump que le han dicho. En un comunicado, un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, dijo: “El presidente Trump puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Como resultado, el gobierno de Trump sigue cumpliendo las promesas de campaña del presidente”. “Gracias al constructor en jefe, ningún otro presidente ha hecho más para embellecer el interior de nuestra nación que el presidente Trump”, añadió. Sus vertiginosos esfuerzos de remodelación en Washington han ilustrado la disposición del gobierno a eludir las leyes e intimidar a los críticos.

Trump derribó abruptamente la histórica Ala Este de la Casa Blanca sin pedir la aprobación del Congreso, después de decir que el salón de baile estaría al lado de la estructura más antigua pero no la tocaría. Construyó un imponente helipuerto en la Casa Blanca también sin pasar por ningún proceso de revisión. Y el gobierno ha anunciado que sigue adelante con su arco gigante antes de que se complete el proceso de revisión. (El Departamento de Justicia dijo el viernes en un documento judicial que el gobierno solo planeaba hacer una excavación arqueológica del sitio, necesaria para una revisión histórica, y que no se había tomado ninguna decisión final). La remodelación de Trump del estanque reflectante cerca del monumento a Lincoln comenzó como otra aventura similar a toda velocidad, y el presidente le decía a la gente que había traído a su “chico de la piscina” para arreglar filtraciones y daños en el sitio de décadas de antigüedad. En cambio, se convirtió en un símbolo de disfunción, ya que el nuevo revestimiento se desprendió. El presidente culpó a “vándalos”, sin presentar pruebas. Jeanine Pirro, la fiscal federal en Washington, prometió enjuiciar agresivamente a un exatleta olímpico acusado del delito, solo para tener que retractarse cuando el caso se desmoronó. La cuenta de los diversos proyectos de construcción que Trump ha lanzado tiene un costo potencial de hasta un millardo de dólares, gran parte a expensas de los contribuyentes. Casi dos tercios de los estadounidenses tienen una opinión negativa de sus tres proyectos principales, según una encuesta de The Washington Post/Ipsos realizada en julio.