Presenta la Casa Blanca el diseño del arco del triunfo de Trump para Washington

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Internacional
/ 11 abril 2026
    Presenta la Casa Blanca el diseño del arco del triunfo de Trump para Washington
    la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos publicó una fotografía con los bocetos y diagramas del nuevo arco triunfal del presidente Donald Trump. AP/Jon Elswick

El arco, que tendría más de 75 metros, pretende conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y se instalaría en una pequeña parcela de terreno entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington

WASHINGTON- La Administración del presidente, Donald Trump, hizo público este viernes los diseños del arco del triunfo que pretende construir en Washington y que forma parte de la serie de construcciones y remodelaciones que el mandatario ha dispuesto realizar en el marco del 250 aniversario de Estados Unidos.

Los bocetos, elaborados por Harrison Design fueron presentados por el Departamento del Interior y recogen una inscripción dorada con la frase “Una nación bajo Dios” en el arco, coronado por una estatua alada de la Dama de la Libertad y flanqueado en su base por estatuas de cuatro leones dorados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/planea-trump-dejar-su-huella-en-washington-con-un-arco-al-estilo-el-de-paris-BC17737226

El arco, que tendría más de 75 metros, pretende conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos y se instalaría en una pequeña parcela de terreno entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

Expertos urbanistas y arquitectos han alertado de la distorsión que el monumento implicaría para la emblemática zona, ya que el arco tendría más del doble del tamaño del Monumento a Lincoln (de aproximadamente 30 metros de altura) y se alzaría también sobre el cementerio cercano, dejándolo sin vistas.

Los planos serán presentados por la Administración ante la Comisión de Bellas Artes, formada por expertos cercanos a Trump que revisarán la propuesta el próximo jueves.

Además de las dudas urbanísticas, la polémica ha acompañado al proyecto desde que Trump hizo pública su intención de construir el arco en la capital de Estados Unidos por considerarlo un gesto de vanidad impropio de un político del siglo XXI y más cercano a monumentos encargados por líderes autoritarios.

“Me gustaría que fuera el arco más grande de todos”, dijo Trump a los periodistas en enero, en alusión al Arco del Triunfo de París , que mide 50 metros, y añadió que “somos la nación más grande y poderosa”.

Durante su segundo mandato, Trump ha priorizado varios proyectos de construcción en Washington, pero estos han generado controversia y rechazo.

El mes pasado, un juez federal paralizó el proyecto del mandatario de construir un salón de baile en la Casa Blanca por valor de 400 millones de dólares, argumentando que la administración habría tenido que pedir permiso al Congreso, aunque el ala este de la Casa Blanca ya ha sido demolida.

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