Trump llevará al Supremo la decisión de frenar las obras del Salón de Baile

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    Trump llevará al Supremo la decisión de frenar las obras del Salón de Baile
    Trump aseguró que el tribunal ‘se negó a reconocer que el Salón de Baile es un regalo del presidente Trump y de grandes patriotas de los Estados Unidos de América’. AP.

El presidente definió el rechazo de la corte como ‘horrendo, ilegal y motivado por razones políticas’

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que llevará al Tribunal Supremo la decisión de un tribunal de apelaciones de frenar las obras del Salón de Baile de la Casa Blanca hasta que obtenga la autorización del Congreso.

Fue el viernes que una corte de apelaciones dictaminó que el gobierno del presidente Donald Trump debe detener la construcción de su salón de baile de 400 millones de dólares en la Casa Blanca, al señalar que el proyecto carece de la aprobación del Congreso.

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Ante esto el presidente de Estados Unidos se manifestó inconforme: “Apelaremos de inmediato ante la Corte Suprema de los Estados Unidos (...) Esta decisión injusta debe ser revocada en su totalidad por la Corte Suprema”, escribió en la red Truth Social.

Trump defendió la importancia del Salón de Baile, uno de los proyectos estrella de su mandato, alegando motivos de seguridad, ya que considera que la decisión “pone gravemente en peligro la vida y el bienestar de quienes trabajan y trabajarán en la Casa Blanca, incluidos todos los futuros presidentes de los Estados Unidos y sus familias”.

De acuerdo a la decisión de un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, Trump no tiene la autoridad individual para construir un salón de baile de 8 mil 400 metros cuadrados (90 mil pies cuadrados) en el lugar donde se levantaba el Ala Este de la Casa Blanca antes de que ordenara su demolición el otoño pasado.

“La decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo”, escribió el tribunal, que añadió que “cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario, de la Casa Blanca y su residencia ejecutiva”.

El fallo entrará en vigor en 14 días, que es el plazo de tiempo que tiene la Casa Blanca para interponer el recurso ante el Supremo.

El fallo del viernes marcó la segunda vez en esta semana que el gobierno es noticia por planes de construcción que han sido puestos en duda.

Una evaluación del Servicio de Parques Nacionales determinó que un arco triunfal de 76 metros (250 pies) de altura que Trump propuso construir podría poner en riesgo la importancia histórica de decenas de sitios cerca de la rotonda de tráfico donde se pretende levantar, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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