Mientras que Trump insiste Trump en que Groenlandia es muy importante para EU, Mette Frederiksen, reafirma que ‘no está en venta’

ANKARA- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que Groenlandia “es muy importante” para Estados Unidos, pero “no lo es para Dinamarca”, y dijo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone “un gran problema” que planteará durante la cumbre de líderes de la OTAN. Trump insistió en su voluntad de controlar la isla autónoma e integrada en el Reino de Dinamarca, al afirmar que Washington “necesita a Groenlandia para la protección del mundo, no solo de Estados Unidos”, en unas declaraciones realizadas tras una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas. Groenlandia es un gran problema para nosotros”, dijo Trump antes de la reunión con los líderes de la Alianza Atlántica, y también subrayó su descontento con sus socios de la OTAN “por no haber estado ahí” cuando Washington les necesitó con motivo de su ofensiva contra Irán. Trump afirmó que Estados Unidos “devolvió estúpidamente” a Copenhague el control de Groenlandia tras haber ocupado la isla durante la II Guerra Mundial ante la ocupación nazi de Dinamarca. “No debimos habérsela devuelto a ellos porque nosotros somos los que la necesitamos»”, dijo el mandatario republicano. “Dinamarca fue derrotada en menos de un día por los nazis, por Hitler. Y cuando esto pasó, ellos inmediatamente nos la transfirieron (Groenlandia). Nosotros la teníamos, y estábamos protegiéndola. Luego se la devolvimos, no sé por qué, y yo no lo habría hecho”, señaló. Rutte, quien compareció junto a Trump durante su nuevo ataque verbal contra la soberanía de un territorio que forma parte de la OTAN, dijo sobre Groenlandia que él y el mandatario estadounidense “hicieron un pacto en Davos”, y añadió que se asegurará de que ese pacto “se implementará paso a paso”. El secretario general de la OTAN también quiso halagar a Trump por haber logrado que los aliados se comprometieran en la cumbre del año pasado en La Haya a incrementar su gasto en defensa. “Sin ti en esta silla, esto no hubiera pasado”, dijo. En la víspera, tras su llegada a la cumbre, Trump volvió a poner sobre la mesa su reivindicación sobre el territorio insular ártico, que ha sido uno de los motivos del creciente distanciamiento entre Washington y sus aliados europeos. También acusó a Dinamarca de «no gastar dinero para ayudar realmente» al territorio insular, y criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, “con todo el dinero que (EE.UU.) gasta para ayudarles frente a Rusia”. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, le respondió a su llegada hoy a la cumbre afirmando que Groenlandia «no está en venta», y advirtiendo que Copenhague defenderá «cada pulgada de su territorio». “Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, señaló la primera ministra nórdica. Los líderes de Islandia, Países Bajos y Letonia expresaron su apoyo a Dinamarca frente a las reivindicaciones de Trump, y reafirmaron su compromiso para reforzar la seguridad en el Ártico. DINAMARCA REAFIRMA QUE GROELANDIA “NO ESTA EN VENTA” La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, reafirmó este miércoles que Groenlandia “no está en venta” y que Copenhague defenderá “cada pulgada de su territorio”, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitiera en la víspera que ese territorio insular debería estar bajo control estadounidense y no danés. “Ayer escuché al presidente de Estados Unidos, y creo que la postura de EE.UU. es desafortunadamente muy clara en este tema, mientras que nuestra postura es tan clara como lo ha sido siempre. Groenlandia, por supuesto, no está en venta”, dijo la mandataria danesa a su llegada de la cumbre de la OTAN que se celebra hoy en Ankara.

“Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, ya que somos un Estado soberano, y necesitamos que todos respeten nuestra integridad territorial y nuestra soberanía”, señaló la primera ministra nórdica. Frederiksen también subrayó que Dinamarca “está lista para defender cada pulgada del territorio de la OTAN, incluyendo su propio territorio”, y recordó que uno de los motivos por los que se creó la Alianza Atlántica fue “para defenderse mutuamente”. La mandataria danesa reaccionó de este modo a las declaraciones de Trump en la víspera, en las que además de volver a afirmar que Groenlandia debería estar bajo control estadounidense, repitió su acusación de que Dinamarca no hace lo suficiente para proteger ese territorio ártico.

“Eso es lo que dañó mi relación con la OTAN, porque Groenlandia no ayuda a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia”, dijo Trump tras su llegada a Ankara para participar en una cumbre de la OTAN. Sin embargo, añadió Trump, Groenlandia «es una parte importante para Estados Unidos y está rodeada de barcos chinos y rusos». El mandatario estadounidense criticó que los europeos no quisieran aceptar esa idea, “con todo el dinero que (EE.UU.) gasta para ayudarles frente a Rusia, cuando en realidad no tenemos por qué gastar nada, ya que podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa porque (...) Europa es un lugar muy distinto a lo que era hace 20 años, muy diferente”. COMISIÓN EUROPEA RESALTA EL DERECHO DE GROELANDIA A DECIDIR SU FUTURO La Comisión Europea (CE) recordó este miércoles que las decisiones sobre el futuro de Groenlandia “corresponden a los groenlandeses y a los daneses” y sostuvo que la UE “se muestra plenamente solidaria” con Dinamarca, tras sostener el presidente estadounidense, Donald Trump, que el territorio “es muy importante” para su país. “Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Las decisiones sobre el futuro de Groenlandia corresponden a los groenlandeses y a los daneses”, dijo el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, Olof Gill, en la rueda de prensa diaria de la institución. La integridad territorial, la soberanía nacional y la inviolabilidad de las fronteras, según destacó, son principios fundamentales del derecho internacional: “Son esenciales no solo para la UE, sino para las naciones de todo el mundo”. Trump afirmó este miércoles que Groenlandia “es muy importante» para Estados Unidos, pero «no lo es para Dinamarca”, y dijo que la situación actual de ese territorio del Ártico supone “un gran problema” que planteará hoy durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara. “Tendremos la gran reunión dentro de poco, y voy a exponer mis problemas. Groenlandia es un gran problema para nosotros”, dijo antes de la reunión con los líderes de la Alianza Atlántica Trump, quien también subrayó su descontento con sus socios de la OTAN “por no haber estado ahí” cuando Washington los necesitó con motivo de su ofensiva contra Irán. El mandatario afirmó que Estados Unidos «devolvió estúpidamente» a Copenhague el control de Groenlandia tras haber ocupado la isla durante la II Guerra Mundial, ante la ocupación nazi de Dinamarca. «No debimos habérsela devuelto porque nosotros somos los que la necesitamos», señaló el republicano. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, le respondió a su llegada hoy a la cumbre afirmando que Groenlandia “no está en venta” y advirtiendo que Copenhague defenderá “cada pulgada de su territorio”. “La UE se muestra plenamente solidaria con Dinamarca y con el pueblo de Groenlandia”, añadió Gill. MACRON REITERA SU APOYO A GROELANDIA El presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró este miércoles que su país reforzará su compromiso con la seguridad del Ártico y con la defensa de Groenlandia mediante una mayor participación militar en las operaciones de la OTAN en el norte de Europa. Macron anunció en redes sociales y en rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN en Ankara que Francia contribuirá, junto con Finlandia y Suecia, en las rotaciones de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza Atlántica en Finlandia, una misión en la que participarán soldados franceses. “Nuestros soldados contribuirán a la seguridad del Gran Norte”, afirmó Macron, quien enmarcó esta decisión en la estrategia de fortalecer la defensa europea dentro de una OTAN “más fuerte”. El presidente francés defendió además el desarrollo de una mayor autonomía estratégica europea, basada en un aumento del gasto en defensa, una mayor implicación de los países europeos en las operaciones de seguridad y el fortalecimiento de la industria militar del continente. En ese punto, Macron estacó que Francia está asumiendo una mayor responsabilidad en la protección del flanco norte de Europa y subrayó que París ha incrementado su presencia para cubrir parte de las capacidades que Estados Unidos ha redistribuido hacia otros escenarios. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que Groenlandia “es muy importante» para Estados Unidos, pero «no lo es para Dinamarca”, país del que depende esa enorme isla ártica. Igualmente dijo que la situación actual de ese territorio supone «un gran problema» que iba a plantear hoy durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara.

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