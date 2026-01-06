Trump con la mira en Groenlandia

    Trump con la mira en Groenlandia
    FOTO: VANGUARDIA

Tras las acciones de los Estados Unidos en el territorio venezolano, las declaraciones de Trump sobre Groenlandia ha resurgido en las preocupaciones globales

El 6 de enero se reportó que Groenlandia se ha vuelto prioridad para la administración de los Estados Unidos, en la materia de seguridad nacional por las rutas marítimas del ártico.

Desde los primeros de su segundo mandato, la administración de Trump ha tomado en cuenta la posibilidad de anexar el territorio de Groenlandia a la jurisdicción de los Estados Unidos; sin embargo, además de ser un territorio con gobierno local, la isla artica pertenece a la corona de Dinamarca.

Por ello, las declaraciones de Trump y su gabinete han provocado preocupación con sus homólogos europeos; especialmente, tras la intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó lo siguiente para la CNBC ‘El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica’.

En paralelo, el jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, para una entrevista con la CNBC, aseguró Washington debería tener control sobre el territorio de Groenlandia, al igual que mencionó que ‘nadie va a enfrentarse militarmente a Estados Unidos por el futuro de Groenlandia’. En el mismo comunicado, cuestionó el derecho de Dinamarca sobre el territorio discutido.

Sin embargo, el enviado especial de la Casa Blanca, Jeff Landry, en Groenlandia, expresa un discurso diferente. Hizo énfasis en que el interés de Trump sobre Groenlandia es de una relación bilateral económica.

Creo que el presidente apoya una Groenlandia independiente con vínculos económicos y oportunidades comerciales para Estados Unidos’ aseguró Landry.

Ante las declaraciones de la administración de Trump, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, comentó lo siguiente ‘si un país de la OTAN ataca a otro país de la OTAN, todo se acabará, incluida nuestra OTAN y, en consecuencia, la seguridad que ha proporcionado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial

El territorio de Groenlandia, según datos históricos, eran propiedad colonial de Noruega. Sin embargo, la separación e independización de Dinamarca de Noruega, en 1814, tras las Guerras Napoleónicas, causó que el territorio ártico solo le perteneciera a la corona danesa.

