Javier Milei ha condenado a la ONU y ha advertido que Argentina tomará “el asunto en sus propias manos” en su disputa con Gran Bretaña sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En un discurso mordaz ante la Asamblea General en Nueva York, el presidente argentino criticó a la ONU por su ineficacia en lo que respecta a las prolongadas tensiones sobre el territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, conocido en Argentina como las Malvinas.

“Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar hacia otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas”, dijo Milei refiriéndose a la ONU, y agregó que Argentina estaba dispuesta a actuar unilateralmente sobre las recientes exploraciones petroleras cerca del territorio. El presidente criticó el proyecto Sea Lion, un importante yacimiento petrolífero marino ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, y calificó la explotación de los recursos del territorio como un “acto ilegal”. El presidente declaró ante la asamblea que Argentina “no permanecerá indiferente ante quienes explotan recursos bajo ocupación extranjera ilegal”. “Argentina no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que la ONU y la comunidad internacional cumplan con su mandato”, dijo. “Vamos a tomar cartas en el asunto”. Argentina ha acusado al Reino Unido de incumplir una resolución de la ONU de 1976 que ordenaba a ambas partes abstenerse de acciones unilaterales en las islas. El gobierno de Milei inició este mes un proceso de sanciones contra más de 60 empresas y personas vinculadas al proyecto de perforación petrolera.

ISLAS MALVINAS El gobierno de las Islas Malvinas había aprobado los planes de desarrollo y producción del yacimiento para el proyecto, que es una empresa conjunta entre una compañía energética con sede en Israel y una empresa de exploración de petróleo y gas que cotiza en la bolsa de Londres. La ONU no reconoce oficialmente la soberanía británica ni la argentina y sostiene que el estatus del archipiélago sigue siendo un asunto controvertido que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales. Ha invitado reiteradamente a ambos gobiernos a encontrar una solución pacífica a la disputa que derivó en conflicto en 1982 tras una invasión de fuerzas argentinas. El conflicto, que duró 74 días, finalizó con la rendición de las fuerzas argentinas. Costó la vida de 649 militares argentinos, 255 militares británicos y 3 habitantes de las Islas Malvinas. «Para nosotros, las Malvinas son una causa nacional», declaró Milei ante la Asamblea General. La ONU, afirmó, era una «organización inútil cuyo único propósito es mantener a un grupo de parásitos ligeramente arrogantes que se hacen pasar por burócratas bienintencionados».

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