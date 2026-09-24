Presidente palestino, otra vez sin visa para hablar en la ONU, se dirige a la asamblea por video

“El pueblo palestino enfrenta uno de los momentos más peligrosos de su historia”, declaró Abás al citar la ocupación militar en Cisjordania y Gaza. Israel, sostuvo, “ha atacado todas las necesidades básicas de la vida”.

El presidente de Palestina Mahmud Abás se dirigió a la Asamblea General de la ONU el jueves y ofreció declaraciones pregrabadas desde su oficina en Ramala, después de que Estados Unidos le negara a él y a otros altos funcionarios palestinos visas para asistir a la reunión por segundo año consecutivo.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tenía previsto hablar en persona a primera hora de la tarde. Mientras Abás hablaba, los asientos de las delegaciones israelíes en el salón de la Asamblea General permanecían vacíos.

En su discurso, Abás volvió a implorar a la comunidad internacional que tome medidas más enérgicas y se pronuncie con más fuerza contra Israel.

“¿Cuánto tiempo más seguirán algunos Estados guardando silencio ante Israel o suministrándole las armas que utiliza contra nuestro pueblo? El mundo ha sido testigo del tremendo costo en la Franja de Gaza y Cisjordania”, declaró Abás. Añadió: “¿Qué está esperando la comunidad internacional para proteger al pueblo palestino?”

Aunque no se han llevado a cabo negociaciones desde hace años, Abás instó a la comunidad internacional a impulsar una solución de dos Estados al conflicto israelí-palestino. Netanyahu ha dicho que no se establecerá ningún Estado palestino mientras él sea el líder de Israel y ha argumentado que la Autoridad Palestina no es un socio para la paz.

La comunidad internacional ha respaldado el plan de Trump para que un grupo de administradores apolíticos gobierne Gaza bajo la Junta de Paz. Pero Abás afirmó que el territorio no podía permanecer políticamente separado de Cisjordania y Jerusalén oriental a largo plazo.

Indicó que la Franja de Gaza, Jerusalén oriental y Cisjordania debían ser gobernadas por “un Estado, un gobierno, una ley y una entidad legítima autorizada para portar armas”.

Abás, que ahora tiene 90 años, encabeza desde 2005 la Autoridad Palestina, que es el representante del pueblo palestino reconocido internacionalmente. Pero su respaldo entre los palestinos se ha debilitado durante años de corrupción y los asaltos de colonos israelíes en la Cisjordania ocupada.

Bajo Abás, Palestina ha sido reconocida como país por la mayoría de los Estados miembros de la ONU. Pero sobre el terreno en Cisjordania, esas medidas, en gran parte simbólicas, no han afectado la ocupación militar israelí. A lo largo de la guerra en Gaza, Abás y la Autoridad han quedado en gran medida marginados de las negociaciones sobre su futuro, en favor de un proceso de transición guiado por la Junta de Paz del presidente Donald Trump.

La Autoridad Palestina se creó en virtud de una serie de acuerdos de paz con Israel en la década de 1990 y administra zonas semiautónomas de Cisjordania, dependiendo en gran medida de la ayuda extranjera.