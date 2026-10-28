Miles protestan en Kosovo por muerte de 8 mujeres este año por violencia doméstica

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por AP

El primer ministro de Kosovo reconoció que la muerte de Arlinda Zekaj se debió a una ‘cadena sistémica de fallos de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia’

Internacional
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Manifestantes furiosos en Kosovo exigieron el miércoles que el gobierno actúe ante la violencia generalizada contra las mujeres en el patriarcal país balcánico, y arrojaron pintura roja a edificios gubernamentales para enviar a las autoridades el mensaje de que tienen las manos manchadas de sangre.

Miles de personas se sumaron a la concentración en la capital, Pristina, convocada después de que Arlinda Zekaj, de 49 años, fue asesinada el domingo por su cuñado cerca de la ciudad occidental de Peja. Activistas afirman que Zekaj se convirtió en la octava víctima mortal como resultado de la violencia doméstica en Kosovo este año.

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“¿Tenemos que morir para que nos tomen en serio?”, decía una de las pancartas que las manifestantes llevaron durante su marcha. Otros mensajes escritos con pintura roja decían: “Los hombres matan a las mujeres, el Estado guarda silencio” o “Abajo el sistema patriarcal”.

Los manifestantes también sostuvieron fotos de las mujeres asesinadas.

$!La reconocida soprano Arta Jashari corea consignas mientras miles de personas se reúnen en la capital de Kosovo para protestar por el asesinato de la mujer kosovar-estadounidense Arlinda Zekaj; su muerte ha provocado indignación pública y ha renovado las exigencias de rendición de cuentas ante la violencia contra las mujeres. El suceso tuvo lugar en Pristina, Kosovo, el miércoles 28 de octubre de 2026.
La reconocida soprano Arta Jashari corea consignas mientras miles de personas se reúnen en la capital de Kosovo para protestar por el asesinato de la mujer kosovar-estadounidense Arlinda Zekaj; su muerte ha provocado indignación pública y ha renovado las exigencias de rendición de cuentas ante la violencia contra las mujeres. El suceso tuvo lugar en Pristina, Kosovo, el miércoles 28 de octubre de 2026. AP

Kosovo ha aprobado varias leyes y reglamentos para combatir la violencia contra las mujeres —incluidas condenas a cadena perpetua para los asesinos—, pero activistas señalan que su aplicación es inconsistente y carece de coordinación por parte de las autoridades pertinentes, entre ellas la policía, los servicios sociales, los fiscales y los tribunales.

La situación es similar en todos los Balcanes, una región donde el predominio masculino forma parte de la tradición. El problema se disparó tras las guerras de la década de 1990 y las crisis políticas, económicas y sociales que han persistido desde que terminaron los conflictos.

$!Familiares de Arlinda Zekaj sostienen una fotografía suya durante una protesta en Pristina, Kosovo, mientras miles de personas se reúnen para condenar el asesinato de esta mujer kosovar-estadounidense —un suceso que ha provocado indignación pública y renovadas exigencias de rendición de cuentas ante la violencia contra las mujeres—, el miércoles 28 de octubre de 2026.
Familiares de Arlinda Zekaj sostienen una fotografía suya durante una protesta en Pristina, Kosovo, mientras miles de personas se reúnen para condenar el asesinato de esta mujer kosovar-estadounidense —un suceso que ha provocado indignación pública y renovadas exigencias de rendición de cuentas ante la violencia contra las mujeres—, el miércoles 28 de octubre de 2026. AP

La muerte de Zekaj, que tenía doble ciudadanía de Estados Unidos y de Kosovo, desató la indignación pública adicional porque ella había escrito a las autoridades antes de morir, pidiendo ayuda y advirtiendo que podían matarla.

$!Miles de personas protestan en Pristina, Kosovo, el miércoles 28 de octubre de 2026, por el asesinato de la mujer kosovar-estadounidense Arlinda Zekaj; su muerte ha provocado indignación pública y renovadas exigencias de rendición de cuentas ante la violencia contra las mujeres.
Miles de personas protestan en Pristina, Kosovo, el miércoles 28 de octubre de 2026, por el asesinato de la mujer kosovar-estadounidense Arlinda Zekaj; su muerte ha provocado indignación pública y renovadas exigencias de rendición de cuentas ante la violencia contra las mujeres. AP

En su carta a la fiscalía, apenas tres días antes de que la asesinaran, Zekaj afirmó que los funcionarios estaban “trasladando la responsabilidad de uno a otro”, lo que permitía que “el peligro para mi vida continúe”.

Zekaj se había quejado repetidamente de la violencia de su esposo y se había mudado para vivir con sus padres mientras solicitaba protección.

$!La movilización social resonó por las calles de la capital de Kosovo, Pristina, por la violencia feminicida que ha azotado a este país balcánico y al mundo.
La movilización social resonó por las calles de la capital de Kosovo, Pristina, por la violencia feminicida que ha azotado a este país balcánico y al mundo. AP

Regresó a su casa después de que su esposo fue detenido el fin de semana pasado por violencia familiar. La policía no le ofreció escolta y su cuñado la mató con un hacha cuando volvió, según un familiar. Luego huyó del lugar y fue arrestado tras varios días prófugo por asesinato con un objeto punzocortante. Ninguno de los dos ha comentado sobre las acusaciones.

$!Familiares de Arlinda Zekaj se toman de la mano durante una protesta en Pristina, Kosovo, mientras miles de personas se reúnen para condenar el asesinato de esta mujer kosovar-estadounidense
Familiares de Arlinda Zekaj se toman de la mano durante una protesta en Pristina, Kosovo, mientras miles de personas se reúnen para condenar el asesinato de esta mujer kosovar-estadounidense AP

La Red de Mujeres de Kosovo, una de las organizadoras de la protesta, manifestó que “este caso plantea serias preguntas sobre un posible fallo en la cadena de instituciones”. El grupo añadió en un comunicado que todas las instituciones deben actuar de manera coordinada cuando una mujer busca ayuda.

$!Un hombre sostiene un cartel que dice «Criminalizar el feminicidio» mientras miles de personas se reúnen en la capital de Kosovo para protestar por el asesinato de una mujer kosovar-estadounidense, Arlinda Zekaj.
Un hombre sostiene un cartel que dice «Criminalizar el feminicidio» mientras miles de personas se reúnen en la capital de Kosovo para protestar por el asesinato de una mujer kosovar-estadounidense, Arlinda Zekaj. Visar Kryeziu / AP Photo/Visar Kryeziu

El Parlamento de Kosovo se reunió el lunes en una sesión urgente en respuesta a la muerte de Zekaj. Los legisladores establecieron una comisión parlamentaria de investigación para examinar una posible responsabilidad institucional en el caso.

El primer ministro Albin Kurti se sumó a las críticas y atribuyó lo ocurrido a una “cadena sistémica de fallos de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia”.

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“Un asesinato precedido por advertencias de ese tipo que quedaron sin respuesta difícilmente podría haber terminado de otra manera”, expresó Kurti el miércoles en una sesión de gobierno. “Y eso hace que la situación sea aún más imperdonable”.

Según el Ministerio de Justicia, la policía recibió 2 mil 815 denuncias de violencia doméstica en 2025 en Kosovo, un país con casi 2 millones de habitantes. Tres hombres han sido condenados a cadena perpetua por matar a sus parejas desde que se introdujo ese castigo en 2012.

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