Minimizan aliados europeos de la OTAN que EU de un paso atrás en el liderazgo de la alianza militar

BRUSELAS- Los aliados europeos en la OTAN dejaron de lado el jueves las preocupaciones de que Estados Unidos haya dado un paso atrás en su papel de liderazgo en la mayor organización de seguridad del mundo, lo que los dejaría a ellos y a Canadá con la mayor parte de la carga de defender Europa. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, no asistió el jueves a la reunión de ministros de Defensa en la sede de la alianza militar en Bruselas. Su ausencia se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, se saltó la última reunión de ministros de Exteriores de la OTAN en diciembre. TE PUEDE INTERESAR: La OTAN lanza operación Centinela Ártico para fortalecer seguridad en la región Es raro que enviados del gobierno de Estados Unidos falten a una reunión del principal órgano de toma de decisiones de la organización, el Consejo del Atlántico Norte, a nivel ministerial, y más aún que se ausenten de dos reuniones seguidas. En lugar de Hegseth, fue el subsecretario de Defensa, Elbridge Colby. “Lo siento por él, se está perdiendo una buena fiesta”, comentó a los periodistas la ministra de Exteriores de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. “Por supuesto, siempre es mejor que los ministros asistan, pero no lo describiría como una mala señal”. “No estoy decepcionado”, afirmó por su parte el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius. “Cada uno de nosotros tiene una agenda llena. Y una vez el ministro de Defensa estadounidense está aquí y otra vez no, así que es su decisión y son sus obligaciones las que tiene que cumplir”. CÓMO HAN CAMBIADO LOS TIEMPO Cuando le preguntaron cuál era el propósito de la OTAN en sus inicios en 1949, se decía que el primer secretario general de la alianza, el general y diplomático británico Lord Hastings Ismay, respondió: “Mantener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo”.

Hoy en día, Alemania está dando un paso al frente. Después de que Rusia invadió Ucrania hace cuatro años, prometió gastar 100 mil millones de euros (118 mil millones de dólares) para modernizar sus fuerzas armadas en los próximos años. Una parte importante del trabajo del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, es mantener a los estadounidenses dentro. “Tienen que ocuparse del mundo entero. Esto es Estados Unidos”, declaró Rutte a los periodistas antes de presidir la reunión. “Lo acepto totalmente, estoy de acuerdo con ello”. TE PUEDE INTERESAR: ¿Podría Europa realmente defenderse sin Estados Unidos? “Siempre han insistido de manera constante en que Europa haga más, que Canadá haga más, que se ocupe más de la defensa del territorio de la OTAN, por supuesto en coordinación con Estados Unidos”, señaló. Eso significa más gasto europeo en armas convencionales y defensa, mientras Estados Unidos garantiza la disuasión nuclear de la OTAN. Pero persisten las dudas, y no se pueden descartar sorpresas por parte del gobierno de Trump. Los aliados aún se preguntan si se retirarán más tropas de Estados Unidos de Europa. “Para mí, lo más importante es la política de no sorpresas que se ha acordado entre el secretario general de la OTAN y Estados Unidos”, manifestó el ministro de Defensa de Holanda, Ruben Brekelmans. DAR UN PASO ATRÁS Al menos públicamente, el gobierno de Trump está haciendo mucho menos en la OTAN. Hace un año, Hegseth advirtió que las prioridades de seguridad de Estados Unidos estaban en otra parte y que Europa tendría que cuidarse a sí misma, y a Ucrania en su lucha contra la invasión a gran escala de Rusia. Las armas y el dinero enviados a Ucrania durante el mandato del presidente Joe Biden ya se agotaron con Trump. Los aliados europeos y Canadá están obligados ahora a comprar armas a Estados Unidos para donarlas.