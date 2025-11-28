Minoristas de EU esperan un arranque positivo con el Black Friday para temporada navideña

NUEVA YORK.-Las ofertas del Black Friday ya no tientan a las personas a dejar las mesas de Acción de Gracias para correr a los centros comerciales a medianoche.

Las peleas en los pasillos de las tiendas por juguetes y televisores con descuentos por tiempo limitado son espectáculos de fiestas pasadas.

Sin embargo, el evento de ventas todavía tiene suficientes entusiastas para hacer que el día después de Acción de Gracias sea aquel en el que las tiendas en Estados Unidos reciben más compradores. Por esa razón, el Black Friday sigue reinando como el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas.

Muchos ejecutivos minoristas han informado que los clientes se están volviendo más exigentes y cada vez más enfocados en las ofertas, mientras que al mismo tiempo están dispuestos a gastar en ocasiones importantes como el inicio del año escolar y las fiestas de invierno, creando un efecto halo.

“Durante años, los consumidores han dicho que la economía es terrible mientras continúan gastando, por lo que las perspectivas probablemente sean mejores de lo que nos dicen”, dijo esta semana Bill Adams, el economista jefe de Comerica Bank, sobre el estado de ánimo de los compradores de cara al Black Friday.

“Pero las encuestas empresariales también informan que los consumidores están siendo más sensibles a los precios y selectivos en el gasto”.

Mientras planificaban las fiestas en primavera y verano, las empresas minoristas lidiaban con la volatilidad de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump sobre los bienes importados. Muchas aceleraron los envíos de algunas mercancías antes de que los aranceles entraran en vigor o decidieron absorber algunos de los costos del impuesto de importación en lugar de aumentar los precios para los clientes.

La firma de investigación de mercado Circana dijo que el 40% de todos los productos generales vendidos en septiembre vieron un aumento de precio de al menos un 5% en comparación con los primeros cuatro meses del año.