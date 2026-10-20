Mira así se lleva acabo la evacuación por primera vez con un dron aéreo en Ucrania de un soldado herido en combate
En lo que es considerado como un hecho “histórico” por la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania el soldado pudo ser evacuado y transportado en un hexacóptero manejado por un operador de la 30 Brigada Separada Mecanizada
La Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania junto con otras unidades del Ejército ucraniano lograron realizar la primera evacuación con un dron aéreo de un soldado herido en una zona de combate, de acuerdo a las redes sociales de la propia brigada, que se refiere a este hecho como hito “histórico”.
La Agencia de Noticias EFE hace referencia a un comunicado de la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania en el que se indica que “debido a la elevada actividad de drones enemigos y a que el lugar estaba minado, evacuarlo con los ya tradicionales vehículos no tripulados terrestres no era posible”.
“Así que los especialistas de nuestra compañía asumieron la responsabilidad para hacer lo que no había hecho nadie: evacuar a un soldado con un dron aéreo”, añade.
El texto publicado en la cuenta de la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania en Telegram, precisa que “un militar herido fue evacuado de su posición mediante un dron aéreo. En esta histórica operación de las Fuerzas de Drones de las Tropas Terrestres participaron combatientes de la 92.ª Brigada de Asalto Separada”.
El dron aéreo que su usó para esta operación de rescate es un hexacóptero, que es un dron que está impulsado por seis motores y seis hélices, de la compañía ucraniana Gurzuf Defence, que dio el vehículo no tripulado de manera gratuita, destalla EFE.
“Nuestros especialistas, en estrecha colaboración con el fabricante, implementaron una solución técnica gracias a la cual el bombardero pesado pudo realizar la evacuación manteniendo la estabilidad en el aire, sin volcarse ni balancearse de forma excesiva”, pormenoriza la la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania.
De acuerdo con EFE, en colaboración con la empresa y con otras unidades del Ejército, los especialistas de la compañía transformaron este dron que habitualmente es utilizado en misiones de ataque, con el propósito de que pudiera cargar el peso del soldado herido sin que se desequilibrara y pudieran a llevar a cabo esta operación.
El dron fue controlado por “un operador de UAV de la 30.ª Brigada. La operación concluyó con éxito: ¡el herido fue rescatado! Actualmente se encuentra en tratamiento y rehabilitación, y su vida ya no corre peligro”, describe el comunicado.
Esta evacuación se logró “gracias al trabajo conjunto de la 92.ª Brigada de Asalto Separada, la 30.ª Brigada Mecanizada Separada, la 14.ª Brigada Mecanizada Separada, el 10.º Cuerpo de Ejército y Gurzuf Defence”, prosigue el texto publicado en Telegram.
“Esta misión demostró una vez más que los militares ucranianos, en cooperación con los fabricantes locales, están marcando tendencias mundiales en la conducción de la guerra. Esto amplía las posibilidades para preservar la vida del personal y evacuar a los heridos”, concluye la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania.
ASÍ NACE LA IDEA DE USAR UN DRON PARA EVACUAR A TROPAS UCRANIANAS
El diario The New Voice of Ukraine (NV) relata que la idea de “evacuar al soldado por vía aérea” es del jefe de inteligencia del segundo batallón mecanizado, conocido como Alex y quien es el encargado de “supervisa el sector de drones del batallón”.
“Pasó casi medio año desde que se concibió la idea hasta que se realizó el vuelo”, resalta NV.
Si bien anteriormente a esta evacuación los soldados contaban con “drones bombarderos Heavy Shot convencionales”, estos “no eran adecuados para la misión”, continúa la nota de The New Voice of Ukraine.
Por lo que para poder llevar a cabo esta operación decidieron utilizar el “nuevo dron pesado Heavy Shot Ayudag-6, capaz de transportar una carga de hasta 130 kilogramos (unos 287 libras) y equipado con un cabrestante de carga”, especifica el diario ucraniano.
“Llevábamos mucho tiempo trabajando con los drones bombarderos Heavy Shot y manteníamos contacto con la empresa Gurzuf Defence”, explicó Alex a The New Voice of Ukraine.
Ukraine’s 92nd Separate Mechanized Brigade says it evacuated a wounded soldier from a front line position using a heavy hexacopter drone in a first of its kind operation.According to the brigade, a soldier from the 30th Separate Mechanized Brigade was injured at a position that could not be reached by conventional evacuation means due to heavy enemy drone activity and mines. Specialists from the 92nd Brigade’s unmanned ground systems company used a heavy hexacopter made by Ukrainian company Gurzuf Defence to rescue the injured soldier.The brigade says the soldier survived and is now receiving treatment. It credited the 92nd, 30th and 14th Separate Mechanized Brigades, the 10th Army Corps and Gurzuf Defence.— OSINTdefender (@sentdefender) October 19, 2026
For the first time in the world, a wounded warrior has been evacuated from the front line by an aerial drone. An infantryman of the 30th Mechanized Brigade was hit at a position he could not be evacuated from by any other means. Warriors of the 92nd Assault Brigade, the 30th and 14th Mechanized Brigades and the 10th Army Corps worked with manufacturer Gurzuf Defence to find a technical solution and bring him out.— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 20, 2026
“Cuando supe que estaban probando una nueva aeronave pesada, el Ayudag-6, me acerqué inmediatamente a ellos para plantearles esta tarea poco convencional. El dron todavía no estaba completamente listo, pero a los desarrolladores les entusiasmó la idea”, concluyó Alex.
Con información de las Agencia de Noticias EFE y The New Voice of Ukraine (NV).