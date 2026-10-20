Mira así se lleva acabo la evacuación por primera vez con un dron aéreo en Ucrania de un soldado herido en combate

La Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania junto con otras unidades del Ejército ucraniano lograron realizar la primera evacuación con un dron aéreo de un soldado herido en una zona de combate, de acuerdo a las redes sociales de la propia brigada, que se refiere a este hecho como hito “histórico”.

La Agencia de Noticias EFE hace referencia a un comunicado de la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania en el que se indica que “debido a la elevada actividad de drones enemigos y a que el lugar estaba minado, evacuarlo con los ya tradicionales vehículos no tripulados terrestres no era posible”.

“Así que los especialistas de nuestra compañía asumieron la responsabilidad para hacer lo que no había hecho nadie: evacuar a un soldado con un dron aéreo”, añade.

El texto publicado en la cuenta de la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania en Telegram, precisa que “un militar herido fue evacuado de su posición mediante un dron aéreo. En esta histórica operación de las Fuerzas de Drones de las Tropas Terrestres participaron combatientes de la 92.ª Brigada de Asalto Separada”.

El dron aéreo que su usó para esta operación de rescate es un hexacóptero, que es un dron que está impulsado por seis motores y seis hélices, de la compañía ucraniana Gurzuf Defence, que dio el vehículo no tripulado de manera gratuita, destalla EFE.

“Nuestros especialistas, en estrecha colaboración con el fabricante, implementaron una solución técnica gracias a la cual el bombardero pesado pudo realizar la evacuación manteniendo la estabilidad en el aire, sin volcarse ni balancearse de forma excesiva”, pormenoriza la la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania.

De acuerdo con EFE, en colaboración con la empresa y con otras unidades del Ejército, los especialistas de la compañía transformaron este dron que habitualmente es utilizado en misiones de ataque, con el propósito de que pudiera cargar el peso del soldado herido sin que se desequilibrara y pudieran a llevar a cabo esta operación.

El dron fue controlado por “un operador de UAV de la 30.ª Brigada. La operación concluyó con éxito: ¡el herido fue rescatado! Actualmente se encuentra en tratamiento y rehabilitación, y su vida ya no corre peligro”, describe el comunicado.

Esta evacuación se logró “gracias al trabajo conjunto de la 92.ª Brigada de Asalto Separada, la 30.ª Brigada Mecanizada Separada, la 14.ª Brigada Mecanizada Separada, el 10.º Cuerpo de Ejército y Gurzuf Defence”, prosigue el texto publicado en Telegram.

“Esta misión demostró una vez más que los militares ucranianos, en cooperación con los fabricantes locales, están marcando tendencias mundiales en la conducción de la guerra. Esto amplía las posibilidades para preservar la vida del personal y evacuar a los heridos”, concluye la Compañía de Sistemas Terrestres No Tripulados de la 92ª Brigada Separada de Asalto de Ucrania.

ASÍ NACE LA IDEA DE USAR UN DRON PARA EVACUAR A TROPAS UCRANIANAS

El diario The New Voice of Ukraine (NV) relata que la idea de “evacuar al soldado por vía aérea” es del jefe de inteligencia del segundo batallón mecanizado, conocido como Alex y quien es el encargado de “supervisa el sector de drones del batallón”.

“Pasó casi medio año desde que se concibió la idea hasta que se realizó el vuelo”, resalta NV.