Creen los líderes de Irán que tienen a Trump acorralado. Su estrategia conlleva grandes riesgos

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    Creen los líderes de Irán que tienen a Trump acorralado. Su estrategia conlleva grandes riesgos
    Una mujer iraní con velo pasa junto a una valla publicitaria antiamericana en la plaza Enghelab, en el centro de Teherán, Irán, el 3 de agosto de 2026. EFE/EPA/Abedin Yahernareh

Saben que las reservas de armas clave de Washington, como los interceptores avanzados de misiles, están disminuyendo y que la guerra es profundamente impopular entre los estadounidenses

TEHERÁN- El estrecho de Ormuz es, según algunas versiones, debe su nombre a una deidad zoroastriana destinada a salir victoriosa tras un enfrentamiento de 9 mil años con un adversario.

El liderazgo iraní siente que su propia victoria está al alcance de la mano y no requerirá la misma paciencia épica.

Apuestan a que la presión militar terminará por obligar a Estados Unidos a aceptar su control sobre la vía marítima crucial para la energía global, y que el tiempo juega a su favor.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-victoria-estrategica-de-iran-CD19921883

Saben que las reservas de armas clave de Washington, como los interceptores avanzados de misiles, están disminuyendo. Saben que la guerra es profundamente impopular entre los estadounidenses. Saben que, mientras el estrecho permanezca en gran medida cerrado, el precio de la gasolina y de otros productos se mantendrá alto en vísperas de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos. Saben que intentar abrir el paso por la fuerza sería costoso y podría requerir el despliegue de tropas terrestres estadounidenses. Saben que sus aliados hutíes en Yemen podrían ampliar la guerra e interrumpir otra importante ruta comercial.

Según esa lógica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene más opción que capitular.

Pero la estrategia de Irán conlleva riesgos.

Trump señala los ataques que han diezmado a la cúpula iraní, su armada y su fuerza aérea. Alterna entre amenazar con una escalada y afirmar que las conversaciones van bien. La economía de la República Islámica ha quedado golpeada, en parte por un bloqueo de Estados Unidos. La población se levantó en protestas masivas hace apenas unos meses y podría hacerlo de nuevo.

Y a los líderes de Irán les basta con mirar cómo la “excursión a corto plazo” de Trump a Oriente Medio se ha empantanado para recordar que las guerras rara vez salen como se espera.

ACUERDO EN EVOLUCIÓN PODRÍA SUPONER UNA GRAN VICTORIA PARA IRÁN

Irán afirma que está cerca de alcanzar un acuerdo con Omán para gestionar el estrecho, que discurre entre ambos países. Pero estaría condicionado a que Estados Unidos levante su bloqueo, de modo que, incluso si no hay negociaciones directas, como sostiene Teherán, Trump tendría que aprobarlo.

No está claro si el acuerdo permitiría a Irán cobrar tarifas. Pero formalizaría su control sobre lo que antes de la guerra era una vía marítima internacional abierta, por la que transitaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo.

$!Un hombre iraní sostiene la bandera nacional de Irán frente a una gran valla publicitaria política en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 1 de agosto de 2026.
Un hombre iraní sostiene la bandera nacional de Irán frente a una gran valla publicitaria política en la plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 1 de agosto de 2026. EFE/EPA/Abedin Yahernareh

Abdolreza Davari, un analista que en su día asesoró al expresidente Mahmoud Ahmadinejad, manifestó que el control efectivo de Teherán sobre el estrecho le ha dado influencia frente a Washington y a países de la región que puede ayudar a garantizar su seguridad.

“Más que los ingresos del estrecho, Irán quiere confirmar su gestión y su soberanía sobre el estrecho”, comentó por teléfono desde Teherán.

El control formal, aunque sea solo de una parte del estrecho, sería una victoria clara para Irán y una derrota para Estados Unidos, que aún no ha logrado algunos de sus diversos y cambiantes objetivos en la guerra.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/que-opinan-la-mayoria-de-los-estadounidenses-sobre-la-guerra-contra-en-iran-DM22598568

También asestaría un golpe a las normas globales sobre la libertad de navegación y sentaría un precedente que gran parte del mundo consideraría inquietante: que las naciones pueden cerrar a voluntad puntos estratégicos para el comercio.

China, que compra petróleo a Irán y tiene influencia sobre el país, dijo en mayo que debía restablecerse el “tránsito normal y seguro” por el estrecho.

IRÁN SIENTE QUE EL TIEMPO JUEGA A SU FAVOR

Para tomar prestada una frase de la propia teoría geopolítica de Trump, Irán cree que tiene todas las cartas.

“Ellos empezaron la guerra, pero su final nunca estuvo en sus manos. Nosotros siempre decidimos por nosotros mismos cuándo termina”, dijo en redes sociales Mahdi Mohammadi, asesor del principal negociador iraní. “Irán va tras la derrota del enemigo, no tras un acuerdo”.

Afirmó que un ataque sorpresa iraní contra Jordania en julio “compensó” una caída en los precios del petróleo. Eso contribuyó al colapso de un acuerdo provisional alcanzado en junio que había ofrecido concesiones significativas a Teherán, incluida una exención estadounidense para vender crudo internacionalmente y la promesa de un alivio más amplio de las sanciones.

Irán ha dicho repetidamente que el estrecho de Ormuz no volverá a ser una vía marítima abierta, y que seguirá atacando a los barcos que intenten cruzarlo sin su permiso. El mando militar conjunto iraní lo ha calificado como una “línea roja inquebrantable”.

“Para Irán, el estrecho de Ormuz se ha convertido en una herramienta estratégica para la disuasión, para mantener el equilibrio regional de poder y para remodelar las reglas de seguridad en el golfo Pérsico”, señaló Mostafa Najafi, un analista de seguridad radicado en Teherán.

$!Unos iraníes caminan junto a una pancarta contra Trump y Netanyahu durante la ceremonia del día de Arbain en las calles de Teherán, Irán, el 4 de agosto de 2026.
Unos iraníes caminan junto a una pancarta contra Trump y Netanyahu durante la ceremonia del día de Arbain en las calles de Teherán, Irán, el 4 de agosto de 2026. EFE/EPA/Abedin YaherNAREH / EFE

Eso supone un gran obstáculo para poner fin al conflicto, y más aún para resolver la disputa, aún más compleja y de larga data, sobre el programa nuclear de la República Islámica.

“El tema atómico, debido al conflicto en el estrecho de Ormuz, ha quedado relegado, y en realidad eso beneficia a Irán”, expresó Rahman Ghahremanpour, un analista radicado en Irán. El control del estrecho le daría influencia al país si se reanudan las conversaciones nucleares, añadió.

SIGUE SIENDO UNA APUESTA ARRIESGADA

Las consecuencias económicas de la guerra se han extendido por todo el mundo, pero son especialmente duras en Irán.

Los ataques de Estados Unidos e Israel han castigado su base industrial. El bloqueo estadounidense ha estrangulado gran parte de sus exportaciones de petróleo. Los iraníes lidian con una inflación alimentaria de tres dígitos. Trump ha amenazado repetidamente con grandes ataques contra infraestructura civil como el agua y la electricidad.

En diciembre, una crisis monetaria desencadenó algunas de las mayores protestas antigubernamentales en los 47 años de historia de la República Islámica. Las autoridades respondieron con una represión sangrienta que dejó miles de fallecidos y decenas de miles de detenidos.

Muchos en Irán, incluidos quienes están cerca de su presidente moderado, Masoud Pezeshkian, temen que el país pueda ir demasiado lejos.

Mohammad Javad Zarif, quien como ministro de Exteriores ayudó a negociar el acuerdo nuclear de 2015, escribió en un ensayo reciente que los logros de Irán en la guerra habían abierto “una ventana excepcional para la diplomacia”. Pero advirtió que, si no alcanza pronto un acuerdo, “la recuperación económica será difícil, y no puede descartarse la posibilidad de agitación interna o de una agresión renovada, especialmente después de las elecciones en Estados Unidos”.

La guerra ya ha estado marcada por las sorpresas.

Después de que la primera oleada de ataques aéreos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero matara al líder supremo de Irán y a otros altos cargos, Trump sugirió que todo terminaría en cuestión de semanas.

En cambio, el conflicto ha envalentonado a los líderes iraníes y ha movilizado a sus partidarios. Teherán está usando el estrecho “para mostrar que no ha sido derrotado”, dijo Ghahremanpour. “Puede aumentar su legitimidad a nivel nacional”.

Pero la estrategia también podría salirle mal. La resiliencia de la nación tiene límite y preocupa que un desplome económico pueda desencadenar disturbios. “Irán no puede continuar con esta estrategia para siempre y, en cierto punto, en realidad, tiene que llegar a un acuerdo” con Estados Unidos, sostuvo.

Pero Davari indicó que, por ahora, Irán puede resistir la presión. “Es poco probable, pese a las dificultades de la situación económica, que Irán retroceda en sus posiciones”, afirmó.

Por Jpseph Krauss y Amir-Hussein Radjy, The Associated.

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