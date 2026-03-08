Mojtaba Jamenei, segundo hijo del líder supremo de Irán, es nombrado su nuevo sucesor

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 8 marzo 2026
    Mojtaba Jamenei, segundo hijo del líder supremo de Irán, es nombrado su nuevo sucesor
    Desde hace tiempo se le había considerado un contendiente, incluso antes de que su padre muriera en un ataque israelí al inicio de la guerra, y a pesar de nunca haber sido designado para un cargo gubernamental. ESPECIAL.
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Guerras
Líderes
Muertes

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

La Asamblea de Expertos, un grupo de clérigos de 88 escaños, seleccionó al líder supremo de Irán

DUBÁI.-Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo del Irán, ha sido nombrado su sucesor, anunció el domingo la televisión estatal iraní.

La poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán responde al líder supremo, y ahora el Jamenei más joven tendrá la voz central en la estrategia de guerra.

TE PUEDE INTERESAR: Chalecos antibalas y relojes Rolex: el ascenso y la caída de Kristi Noem

La guerra se extendió peligrosamente el domingo hacia la infraestructura civil, mientras que Bahrein acusó a Teherán de atacar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable de las naciones del golfo Pérsico. Depósitos de petróleo humeaban en la capital iraní tras ataques de Israel, lo que provocó advertencias de ambientalistas.

En una señal de creciente ira en la región, el jefe de la Liga Árabe, Ahmed Abouel Gheit, arremetió contra Irán por una “política temeraria” de atacar a sus vecinos, incluidos los que albergan fuerzas estadounidenses. Los países del Pérsico ya han sido alcanzados por cientos de misiles y drones desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha prometido ampliar los ataques.

Arabia Saudí anunció que un proyectil militar cayó en una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidad india y bangladesí, las primeras muertes en el país debido al conflicto.

Residentes y trabajadores extranjeros han constituido la mayoría de las muertes a consecuencia de la guerra en las naciones del golfo Pérsico.

En Israel, el ejército reportó las primeras muertes de soldados desde que comenzó la guerra, diciendo que dos murieron en el sur del Líbano mientras Israel combate al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

El ejército de Estados Unidos indicó que un miembro del servicio falleció por heridas de un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudí el 1 de marzo. Siete soldados estadounidenses han muerto hasta ahora en la guerra.

A consecuencia del conflicto han fallecido hasta ahora al menos 1.230 personas en Irán, 397 en el Líbano y 11 en Israel, según funcionarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Guerras
Líderes
Muertes

Localizaciones


Irán

Personajes


Donald Trump

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas
NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible

NostrAs: 8M. Ya no pidan resiliencia. Es requerir que se aguante lo insostenible
NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?

NosotrAs: ¿Qué ancestras estamos siendo para los feminismos del futuro?
NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro

NosotrAs y el aborto . Acompañar: clandestino no es inseguro
NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles

NosotrAs y la investigación: Ciencia, comunidad y futuros posibles
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
La violencia familiar es uno de los delitos más denunciados en Coahuila, pero también con pocas sentencias.

8M: En Coahuila, falla la justicia con violencia familiar; hay 112 mil denuncias y solo 371 sentencias