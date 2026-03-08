Mojtaba Jamenei, segundo hijo del líder supremo de Irán, es nombrado su nuevo sucesor

DUBÁI.-Mojtaba Jamenei, hijo del difunto líder supremo del Irán, ha sido nombrado su sucesor, anunció el domingo la televisión estatal iraní.

La poderosa Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán responde al líder supremo, y ahora el Jamenei más joven tendrá la voz central en la estrategia de guerra.

TE PUEDE INTERESAR: Chalecos antibalas y relojes Rolex: el ascenso y la caída de Kristi Noem

La guerra se extendió peligrosamente el domingo hacia la infraestructura civil, mientras que Bahrein acusó a Teherán de atacar una de las plantas desalinizadoras que son cruciales para el agua potable de las naciones del golfo Pérsico. Depósitos de petróleo humeaban en la capital iraní tras ataques de Israel, lo que provocó advertencias de ambientalistas.

En una señal de creciente ira en la región, el jefe de la Liga Árabe, Ahmed Abouel Gheit, arremetió contra Irán por una “política temeraria” de atacar a sus vecinos, incluidos los que albergan fuerzas estadounidenses. Los países del Pérsico ya han sido alcanzados por cientos de misiles y drones desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, y el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha prometido ampliar los ataques.

Arabia Saudí anunció que un proyectil militar cayó en una zona residencial y mató a dos personas de nacionalidad india y bangladesí, las primeras muertes en el país debido al conflicto.

Residentes y trabajadores extranjeros han constituido la mayoría de las muertes a consecuencia de la guerra en las naciones del golfo Pérsico.

En Israel, el ejército reportó las primeras muertes de soldados desde que comenzó la guerra, diciendo que dos murieron en el sur del Líbano mientras Israel combate al grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán.

El ejército de Estados Unidos indicó que un miembro del servicio falleció por heridas de un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudí el 1 de marzo. Siete soldados estadounidenses han muerto hasta ahora en la guerra.

A consecuencia del conflicto han fallecido hasta ahora al menos 1.230 personas en Irán, 397 en el Líbano y 11 en Israel, según funcionarios.