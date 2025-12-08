‘Momento decisivo’, Zelenskyy se reúne en Londres con sus aliados europeos para hablar sobre el plan de paz

”Rusia, creo, está satisfecha, pero no estoy seguro de que Zelenskyy esté satisfecho”, apuntó Trump en Washington. “A su gente le encanta, pero él no lo ha leído”.

Hablando con periodistas el domingo por la noche, Trump pareció frustrado con Zelenskyy, afirmando que el líder ucraniano “aún no ha leído la propuesta”.

La oficina de Macron señaló que la sesión permitió a los líderes “continuar el trabajo conjunto sobre el plan estadounidense para complementarlo con contribuciones europeas, en estrecha coordinación con Ucrania”.

Indicó que el “trabajo intensivo” continuará en los próximos días, aunque “todavía hay cuestiones pendientes”.

”Esto es lo más lejos que hemos llegado en cuatro años, y damos la bienvenida al hecho de que estas conversaciones continúen a todos los niveles”, declaró el portavoz de Starmer, Tom Wells, añadiendo: “No hay una línea recta entre el conflicto y la paz”.

TE PUEDE INTERESAR : La diplomacia transaccional no puede llevar la paz a Ucrania

El primer ministro británico, Keir Starmer, mantuvo conversaciones con Zelenskyy, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, en su residencia oficial en el número 10 de Downing St., para intentar fortalecer la posición de Ucrania en medio de la creciente impaciencia del presidente estadounidense Donald Trump.

LONDRES- El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunió el lunes con los líderes de Francia, Alemania y Reino Unido en Londres, en medio de lo que los aliados europeos describieron como un “momento decisivo” en el esfuerzo liderado por Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

No está claro por qué Trump pensó que Zelenskyy no había leído el plan o a quién se refería cuando decía que le encantaba. Los funcionarios ucranianos han hecho escasos comentarios al respecto y se han revelado pocos detalles de las negociaciones.

Starmer, Macron y Merz adoptaron una postura más solidaria hacia Kiev en comentarios antes de su reunión del lunes, que duró unas dos horas. El líder del Reino Unido sostuvo que el impulso por la paz estaba en una “etapa crítica” y destacó la necesidad de “un alto el fuego justo y duradero”.

TE PUEDE INTERESAR: El plan de paz de Trump para Ucrania amenaza a Europa

Merz, por su parte, aseguró que era “escéptico” sobre algunos detalles en los documentos publicados por Estados Unidos. “Tenemos que hablar sobre ello. Por eso estamos aquí”, dijo. “Los próximos días... podrían ser un momento decisivo para todos nosotros”.

Los líderes europeos están trabajando para asegurar que cualquier alto el fuego esté respaldado por sólidas garantías de seguridad tanto de Europa como de Estados Unidos para disuadir a Rusia de atacar de nuevo. Trump no ha dado garantías explícitas en público.

Zelenskyy afirmó el domingo por la noche que sus conversaciones con los líderes europeos esta semana en Londres y Bruselas se centrarán en la seguridad, la defensa antiaérea y la financiación a largo plazo para el esfuerzo bélico de Ucrania. Aseveró el lunes que Ucrania necesita apoyo tanto de Europa como de Estados Unidos.

”Hay algunas cosas que no podemos manejar sin los estadounidenses, cosas que no podemos manejar sin Europa, y por eso necesitamos tomar algunas decisiones importantes”, afirmó en Downing Street.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania vuelve a perder

La oficina de Macron expresó que los asesores de seguridad nacional están finalizando formas de proporcionar a Ucrania garantías de seguridad robustas y planificar medidas para la reconstrucción de Ucrania.

Obstáculos en el plan de paz

Los negociadores de Estados Unidos y Ucrania completaron tres días de conversaciones el sábado con el objetivo de limar diferencias sobre la propuesta de paz del gobierno estadounidense.

Zelenskyy manifestó en una publicación en Telegram que las conversaciones habían sido “sustanciales” y que el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor General, Andrii Hnatov, estaban regresando a Europa para informarle.

Un punto importante de fricción en la propuesta es la sugerencia de que Ucrania debe ceder el control de su región oriental de Donbás a Rusia, que ocupa ilegalmente la mayoría de ese territorio pero no todo. Ucrania y sus aliados europeos se han opuesto a la idea de entregar tierras.

Starmer declaró que “no presionará” a Zelenskyy para aceptar un acuerdo de paz.

Trump ha tenido una relación de altibajos con Zelenskyy desde que asumió un segundo mandato, insistiendo en que la guerra era un desperdicio del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Trump también ha instado repetidamente a los ucranianos a ceder tierras a Rusia para poner fin al conflicto de casi cuatro años.

Las conversaciones europeas siguen a la publicación de una nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos que alarmó a los líderes europeos y fue bien recibida por Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el documento, que detalla los intereses principales de política exterior de la Casa Blanca, estaba en gran medida en línea con la visión de Moscú.

”Los matices que vemos en el nuevo concepto ciertamente nos parecen atractivos”, indicó Peskov el lunes. “Menciona la necesidad de diálogo y de construir relaciones constructivas y amistosas. Esto no puede sino atraernos, y corresponde absolutamente a nuestra visión. Entendemos que al eliminar los irritantes que actualmente existen en las relaciones bilaterales, puede abrirse una perspectiva para restaurar verdaderamente nuestras relaciones y sacarlas de la crisis bastante profunda”.

El documento publicado el viernes por la Casa Blanca decía que Estados Unidos quiere mejorar su relación con Rusia después de años de tratar a Moscú como un paria global y que poner fin a la guerra es un interés central de Estados Unidos para “restablecer la estabilidad estratégica con Rusia”.

El documento también dice que la OTAN no debe ser “una alianza en perpetua expansión”, repitiendo otra queja de Rusia. Fue mordaz sobre las políticas de migración y libertad de expresión de los antiguos aliados de Estados Unidos en Europa, sugiriendo que enfrentan la “perspectiva de un borrado civilizacional” debido a la migración.

El gobierno de Starmer ha declinado comentar sobre el documento, diciendo que es un asunto del gobierno de Estados Unidos.

Los ataques aéreos continúan

Las fuerzas rusas continuaron atacando Ucrania el lunes mientras proseguían los esfuerzos diplomáticos.

Drones rusos atacaron un edificio residencial de gran altura en la ciudad ucraniana nororiental de Okhtyrka durante la noche e hirieron a siete personas, escribió en Telegram el jefe del gobierno regional, Oleh Hryhorov. El edificio sufrió daños extensos, señaló.

En otro lugar, en la ciudad norteña de Chernígov, un dron ruso hirió a tres personas al estallar ante un edificio residencial, informó el jefe regional Viacheslav Chaus. El ataque también dañó un jardín de infancia, tuberías de gas doméstico y automóviles.

La Fuerza Aérea de Ucrania señaló el lunes que Rusia disparó un total de 149 drones en todo el país durante la noche, de los cuales 131 fueron neutralizados y otros 16 alcanzaron sus objetivos.

Mientras tanto, las defensas aéreas rusas destruyeron 67 drones ucranianos durante la noche, dijo el lunes el Ministerio ruso de Defensa. Los drones fueron derribados sobre 11 regiones rusas, afirmó.