Muere un soldado de EU atacado por Irán en Arabia Saudí; suman siete en total

MIAMI.-Un soldado de Estados Unidos murió tras haber resultado herido en Arabia Saudí en uno de los primeros ataques de Irán en la guerra, informó el Comando Central de EE. UU. (CENTCOM).

De acuerdo a lo que se informó el militar murió la noche del sábado “por heridas recibidas durante los ataques iniciales del régimen iraní a lo largo de Oriente Medio” después de haber quedado “seriamente lesionado” en un ataque a tropas estadounidenses en Arabia Saudí el 1 de marzo.

“Este es el séptimo miembro en servicio activo que ha muerto en acción durante la Operación Furia Épica. Grandes operaciones de combate continúan”, indicó el CENTCOM.

Fue tras la llegada de los otros seis cuerpos de militares fallecidos a EU que Donald Trump prometió “mantener al mínimo” las muertes estadounidenses.

“Son grandiosos héroes de nuestro país y vamos a mantenerlo de esa manera. Cuando se trata de guerra, siempre hay esas (bajas), vamos a mantenerlo al mínimo”, indicó el presidente en Miami antes del homenaje.

EU ANALIZA ENVIAR TROPAS A IRÁN PARA CONFISCAR RESERVAS NUCLEARES

Por otro lado, Estados Unidos e Israel informaron que analizan enviar tropas especiales a Irán para confiscar sus reservas de uranio enriquecido.

Lo anterior fue señalado, día después de que el republicano argumentara que solo enviaría tropas a Irán por “una muy buena razón”, sin especificar cuál

Washington y Tel Aviv han discutido mandar elementos en una etapa posterior del conflicto para que aseguren las reservas nucleares del régimen iraní.

Las tropas requerirían adentrarse en la infraestructura nuclear de Irán, incluyendo espacios subterráneos, por lo que la misión ocurriría cuando ambos aliados consideren que las fuerzas del país persa están debilitadas y ya no representan una amenaza, añadió Axios.

La meta sería controlar los 450 kilogramos de uranio enriquecido al 60% que posee Irán y que pueden convertirse en armas “en semanas”, de acuerdo con los funcionarios.