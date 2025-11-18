Mueren 2 turistas mexicanos que realizaban excursión en la Patagonia chilena

Dos turistas mexicanos murieron y siete están desaparecidos tras ser sorprendidos por una tormenta de nieve y ráfagas de viento cuando realizaban una caminata en glaciares de la Patagonia, en Chile.

De acuerdo con el gobierno chileno, la tarde del lunes se registraron condiciones climáticas adversas en el Parque Nacional Torres del Paine.

El delegado presidencial de la región de Magallanes, Guillermo Ruiz, explicó que un grupo de turistas se extravió cuando hacía una caminata en el circuito y atravesó por una “situación climática bastante complicada”.

Las dos personas fallecidas son de origen mexicano: un hombre hallado por rescatistas dentro del parque y una mujer que fue rescatada con hipotermia y murió cuando era trasladada a un refugio.

Por lo menos siete personas más están desaparecidas y un excursionista fue rescatado luego de ser evacuado tras contactar a servicios de emergencia.

“Actualmente la labor está enfocada en la búsqueda y rescate de estas personas, para lo cual existe un despliegue operativo importante”, dijo Ruiz a los periodistas. Advirtió, sin embargo, que los trabajos se desarrollan de forma lenta por las malas condiciones climáticas. “Es una compleja situación que está desde ayer”, enfatizó.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) ordenó el cierre de diferentes sectores del parque para “resguardar la seguridad de los visitantes y, simultáneamente, facilitar las operaciones de búsqueda y rescate”.

Andrés Ignacio, un chileno que está en el parque y logró regresar a uno de los refugios con su grupo, dijo a la agencia de noticias AP que las condiciones climáticas empezaron a cambiar el domingo y recrudecieron el lunes.

“Salimos con ráfagas de 100 kilómetros por hora continuas y con granizo en la cara y cuánto más subíamos más aumentaba el viento y el frío”, explicó. “Daba temor pensar que uno se podía congelar porque realmente hacía mucho frío”, agregó.