Mueren 2 turistas mexicanos que realizaban excursión en la Patagonia chilena

Internacional
/ 18 noviembre 2025
    Mueren 2 turistas mexicanos que realizaban excursión en la Patagonia chilena
    Torres del Paine es un destino icónico de turismo de aventura con montañas, glaciares, lagos y estepas, en una superficie de 227 mil 298 hectáreas. FOTO: ESPECIAL

Al menos otras siete personas están desaparecidas, tras ser sorprendidas por una tormenta de nieve en el Parque Nacional Torres del Paine

Dos turistas mexicanos murieron y siete están desaparecidos tras ser sorprendidos por una tormenta de nieve y ráfagas de viento cuando realizaban una caminata en glaciares de la Patagonia, en Chile.

De acuerdo con el gobierno chileno, la tarde del lunes se registraron condiciones climáticas adversas en el Parque Nacional Torres del Paine.

TE PUEDE INTERESAR: Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud

El delegado presidencial de la región de Magallanes, Guillermo Ruiz, explicó que un grupo de turistas se extravió cuando hacía una caminata en el circuito y atravesó por una “situación climática bastante complicada”.

Las dos personas fallecidas son de origen mexicano: un hombre hallado por rescatistas dentro del parque y una mujer que fue rescatada con hipotermia y murió cuando era trasladada a un refugio.

Por lo menos siete personas más están desaparecidas y un excursionista fue rescatado luego de ser evacuado tras contactar a servicios de emergencia.

“Actualmente la labor está enfocada en la búsqueda y rescate de estas personas, para lo cual existe un despliegue operativo importante”, dijo Ruiz a los periodistas. Advirtió, sin embargo, que los trabajos se desarrollan de forma lenta por las malas condiciones climáticas. “Es una compleja situación que está desde ayer”, enfatizó.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) ordenó el cierre de diferentes sectores del parque para “resguardar la seguridad de los visitantes y, simultáneamente, facilitar las operaciones de búsqueda y rescate”.

Andrés Ignacio, un chileno que está en el parque y logró regresar a uno de los refugios con su grupo, dijo a la agencia de noticias AP que las condiciones climáticas empezaron a cambiar el domingo y recrudecieron el lunes.

“Salimos con ráfagas de 100 kilómetros por hora continuas y con granizo en la cara y cuánto más subíamos más aumentaba el viento y el frío”, explicó. “Daba temor pensar que uno se podía congelar porque realmente hacía mucho frío”, agregó.

Temas


Accidentes

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Agregó que Trump ha propuesto en otras ocasiones intervenir militarmente en México.

Niega Sheinbaum que intervención militar de Trump sea posible
La regidora Karina Aurora de Jesús Díaz Hernández fue asesinada en Palizada, Campeche, tras un ataque con arma de fuego; la Fiscalía Estatal abrió una investigación para identificar a los responsables.

Asesinan a la regidora de Palizada, Campeche, Karina Díaz Hernández
Una investigación reveló que Rommel Pacheco declaró una propiedad inexistente en San Crisanto y omitió una casa en Mérida adquirida con Paola Espinosa, cuyas versiones y documentos oficiales contradicen sus declaraciones patrimoniales.

Rommel Pacheco manipuló su declaración patrimonial para ocultar una propiedad en Mérida
Vista aérea de un barrio afectado por la avalancha en Mocoa, en abril de 2017.

Entre el temor y la esperanza, el cambio climático mundial marca a la juventud
Dos influencers originarios de Bélgica lograron burlar la seguridad del museo Louvre y colgaron un cuadro con una foto de ambos en la sala en la que se expone La Gioconda.

Tiktokers burlan seguridad del museo Louvre y cuelgan una foto cerca de la Mona Lisa
La Secretaría de Educación Pública (SEP) resuelve la incertidumbre sobre la suspensión de actividades académicas, aclarando si el jueves 20 de noviembre habrá clases.

La SEP aclara si habrá clases este jueves 20 de noviembre para kínder, primaria y secundaria
Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana.

Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
Personajes. Bo Bragason y Benjamin Evan Ainsworth dan vida a ‘Zelda’ y ‘Link’ en la esperada adaptación.

¡Aún hay que esperar! Nintendo muestra primeras imágenes del live action de ‘Zelda’