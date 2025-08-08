Mueren 21 personas en volcadura de autobús; regresaban de un funeral en Kenia

Internacional
/ 8 agosto 2025
    Mueren 21 personas en volcadura de autobús; regresaban de un funeral en Kenia
    Civiles se reúnen en el lugar donde se volcó un autobús y causó la muerte de varias personas en Kisumu, Kenia, el viernes 8 de agosto de 2025. FOTO: AP.

Al parecer, el conductor perdió el control de la unidad, que también dejó 49 personas heridas

NAIROBI.--Un total de 21 personas, que regresaban a casa después de acudir a un funeral, perdieron la vida, luego de que el autobús en que viajaban, en el suroeste de Kenia, cayera en una zanja.

El autobús viajaba desde la ciudad occidental de Kakamega hacia la ciudad de Kisumu, donde ocurrió la volcadura.

Según Kitau, citado por el diario ugandés “Daily Monitor”, las víctimas viajaban el un autobús de la compañía Nairobi Bus Company que partió de la ciudad ugandesa de Mbale (este) con rumbo a la capital de Kenia.

Trascendió que el conductor perdió el control del autobús al acercarse a una rotonda a alta velocidad y cayó en una zanja, según Peter Maina, un oficial regional de control de tráfico de la provincia de Nyanza, donde se encuentra Kisumu.

Las víctimas son 10 mujeres, 10 hombres y una niña de 10 años, manifestó.

Sus cuerpos yacen en los depósitos de cadáveres de los hospitales de las cercanas localidades kenianas de Cheptais y Lwandanyi, a la espera de que sus familiares los identifiquen, mientras los heridos reciben tratamiento en esos centros.

Las autoridades de Kenia todavía están estableciendo las identidades de las víctimas, pero la mayoría de ellas son ugandeses, según Kitau.

Cabe destacar que los accidentes de de tráfico son comunes en Kenia y en la región más amplia de África Oriental, donde las carreteras suelen ser estrechas y están en malas condiciones con muchos baches.

Sin embargo, la policía a menudo culpa a los conductores que exceden la velocidad por los percances de tráfico.

Por otro lado, fue el pasado jueves, que nueve personas murieron en un choque de autobús en la ciudad de Naivasha, en el condado Nakuru.

Las víctimas estaban entre 32 jornaleros que se dirigían al trabajo cuando el autobús chocó en un cruce ferroviario, informó la policía.

