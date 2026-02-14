Mueren 32 tras ataques simultáneos en tres comunidades de Nigeria

Al menos 32 personas murieron después que hombres armados lanzaran ataques simultáneos contra tres comunidades en la región centro-norte de Nigeria, informaron el sábado la policía y un residente.

La incursión al amanecer tuvo como objetivo las comunidades de Tunga-Makeri, Konkoso y Pissa, en la zona de Borgu, en el estado de Níger.

El portavoz de la policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, dijo que seis personas murieron en el ataque contra Tunga-Makeri y añadió que “un número de personas aún por determinar fue secuestrado”.

Abiodun confirmó que la comunidad de Konkoso fue atacada, pero no ofreció más detalles.

”Se han movilizado equipos de seguridad conjuntos al lugar para evaluar la situación y continúan los esfuerzos para rescatar a las víctimas”, señaló.

Abdullahi Adamu, residente de Konkoso, dijo que 26 personas murieron en el ataque contra su comunidad.

”Operaban libremente sin la presencia de ninguna fuerza de seguridad”, afirmó.

El norte de Nigeria está atrapado en una compleja crisis de seguridad en la que participan tanto milicianos islamistas como bandas armadas que secuestran a personas para pedir rescate.

Los ataques del sábado se producen tras un incidente mortal a principios de este mes en el vecino estado de Kwara, que dejó 162 muertos.

En los últimos meses, Nigeria ha estado en el punto de mira del gobierno de Estados Unidos, que ha acusado a las autoridades nigerianas de no proteger a los cristianos, aunque los ataques afectan tanto a cristianos como a musulmanes.

La acusación ha derivado en una alianza de seguridad entre ambos países que ha incluido ataques estadounidenses dirigidos contra grupos armados en territorios nigerianos en diciembre, así como la presencia de un equipo de militares de Estados Unidos en el país de África occidental.