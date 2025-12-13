Mueren 6 cascos azules en ataque con dron a una instalación de la ONU en Sudán, dice Guterres

Internacional
/ 13 diciembre 2025
    Mueren 6 cascos azules en ataque con dron a una instalación de la ONU en Sudán, dice Guterres
    La ONU condenó este ataque que cobró la vida de seis cascos azules que trabajan por la paz en Sudán. Foto: EFE
AP
por AP

COMPARTIR

TEMAS


Guerras
Paz

Localizaciones


Sudán

Organizaciones


ONU

Otras seis personas más resultaron heridas producto de este ataque recibido en instalaciones de la organización

EL CAIRO, EGI.- Un ataque con drones impactó una instalación de la ONU el sábado en Sudán, un país devastado por la guerra, matando a seis cascos azules, indicó el secretario general António Guterres.

La ofensiva alcanzó la base logística de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la ciudad de Kadugli, en la región central de Kordofán, señaló en un comunicado.

TE PUEDE INTERESAR: Cascos azules de la ONU derriban un dron israelí entre versiones contradictorias sobre lo ocurrido

Ocho cascos azules más resultaron heridos. Todas las víctimas son ciudadanos bangladesíes que sirven en la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA, por sus siglas en inglés).

“Los ataques contra cascos azules de Naciones Unidas podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional”, advirtió Guterres, y pidió que los responsables del “injustificable” ataque rindan cuentas.

El Ejército sudanés culpó a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un notorio grupo paramilitar que se encuentra en guerra con el ejército por el control del país desde hace más de dos años. Hasta el momento, el grupo rebelde no ha hecho comentarios.

El ataque “deja ver claramente el enfoque subversivo de la milicia rebelde y de quienes están detrás de ella”, expresó el Ejército en un comunicado. Las fuerzas armadas publicaron un video en las redes sociales donde aparecen densas columnas de humo negro sobre lo que, dijo, era la instalación de la ONU.

Sudán y Sudán del Sur se disputan la región de Abyei, rica en petróleo, y la misión de la ONU ha estado desplegada en el lugar desde 2011, cuando Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán.

Guterres también pidió un alto el fuego inmediato en Sudán para permitir “un proceso político integral, inclusivo y que sea responsabilidad de los sudaneses” para resolver el conflicto en el país del noreste de África.

TE PUEDE INTERESAR: Drones israelíes lanzan granadas cerca de cascos azules en Líbano. UNIFIL acusa que es un ataque grave

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023 cuando una lucha de poder entre el ejército y las FAR produjo enfrentamientos abiertos en Jartum, la capital, y en otras partes del país. El conflicto ha provocado la muerte de más de 40 mil personas, una cifra que los grupos defensores de derechos consideran una importante subestimación.

Los combates se han centrado recientemente en Kordofán, particularmente desde que las FAR tomaron el control de El-Fasher, el último bastión del ejército en la región occidental de Darfur.

La guerra ha devastado áreas urbanas y ha estado marcada por atrocidades, como violaciones masivas y asesinatos por motivos étnicos que, según la ONU y grupos defensores de derechos, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, especialmente en la región occidental de Darfur.

El conflicto también ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo y ha hecho que distintas partes del país enfrenten una situación de hambruna.

Temas


Guerras
Paz

Localizaciones


Sudán

Organizaciones


ONU

true

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Nueva ley surge en un contexto marcado por altos niveles de contaminación y bajo aprovechamiento de materiales.

Basura desbordada impulsa nueva ley verde en el Senado
Destaca que hay avance en la administración de recursos, el combate a privilegios y una mayor cercanía con la ciudadanía.

‘Se acabaron los intocables’:
OAJ presume limpieza en el Poder Judicial
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México y el Departamento de Agricultura de EU informaron que alcanzaron un entendimiento sobre el tema.

Cede México: pagará a EU adeudo de agua

La FGJCDMX lanzó un llamado ciudadano y ofreció hasta 500 mil pesos de recompensa para ubicar a Xin Wang, señalado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Anguie Luviano Checa

FGJCDMX ofrece recompensa de 500 mil pesos para localizar a Xin Wang por feminicidio de Anguie Luviano

Cayó ‘El Limones’

Cayó ‘El Limones’
¿Vencer o convencer?

¿Vencer o convencer?
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Un hombre que presuntamente privó de la vida a su expareja sentimental y secuestró a sus hijas fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) en colaboración con autoridades de Michoacán.

Capturan en Nuevo León a hombre que asesinó a su expareja en Michoacán