Mueren 6 cascos azules en ataque con dron a una instalación de la ONU en Sudán, dice Guterres

EL CAIRO, EGI.- Un ataque con drones impactó una instalación de la ONU el sábado en Sudán, un país devastado por la guerra, matando a seis cascos azules, indicó el secretario general António Guterres.

La ofensiva alcanzó la base logística de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la ciudad de Kadugli, en la región central de Kordofán, señaló en un comunicado.

Ocho cascos azules más resultaron heridos. Todas las víctimas son ciudadanos bangladesíes que sirven en la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA, por sus siglas en inglés).

“Los ataques contra cascos azules de Naciones Unidas podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional”, advirtió Guterres, y pidió que los responsables del “injustificable” ataque rindan cuentas.

El Ejército sudanés culpó a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un notorio grupo paramilitar que se encuentra en guerra con el ejército por el control del país desde hace más de dos años. Hasta el momento, el grupo rebelde no ha hecho comentarios.

El ataque “deja ver claramente el enfoque subversivo de la milicia rebelde y de quienes están detrás de ella”, expresó el Ejército en un comunicado. Las fuerzas armadas publicaron un video en las redes sociales donde aparecen densas columnas de humo negro sobre lo que, dijo, era la instalación de la ONU.