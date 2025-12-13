Mueren 6 cascos azules en ataque con dron a una instalación de la ONU en Sudán, dice Guterres
Otras seis personas más resultaron heridas producto de este ataque recibido en instalaciones de la organización
EL CAIRO, EGI.- Un ataque con drones impactó una instalación de la ONU el sábado en Sudán, un país devastado por la guerra, matando a seis cascos azules, indicó el secretario general António Guterres.
La ofensiva alcanzó la base logística de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz en la ciudad de Kadugli, en la región central de Kordofán, señaló en un comunicado.
Ocho cascos azules más resultaron heridos. Todas las víctimas son ciudadanos bangladesíes que sirven en la Fuerza Provisional de Seguridad de la ONU para Abyei (UNISFA, por sus siglas en inglés).
“Los ataques contra cascos azules de Naciones Unidas podrían constituir crímenes de guerra según el derecho internacional”, advirtió Guterres, y pidió que los responsables del “injustificable” ataque rindan cuentas.
El Ejército sudanés culpó a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un notorio grupo paramilitar que se encuentra en guerra con el ejército por el control del país desde hace más de dos años. Hasta el momento, el grupo rebelde no ha hecho comentarios.
El ataque “deja ver claramente el enfoque subversivo de la milicia rebelde y de quienes están detrás de ella”, expresó el Ejército en un comunicado. Las fuerzas armadas publicaron un video en las redes sociales donde aparecen densas columnas de humo negro sobre lo que, dijo, era la instalación de la ONU.
Sudán y Sudán del Sur se disputan la región de Abyei, rica en petróleo, y la misión de la ONU ha estado desplegada en el lugar desde 2011, cuando Sudán del Sur obtuvo su independencia de Sudán.
Guterres también pidió un alto el fuego inmediato en Sudán para permitir “un proceso político integral, inclusivo y que sea responsabilidad de los sudaneses” para resolver el conflicto en el país del noreste de África.
Sudán se sumió en el caos en abril de 2023 cuando una lucha de poder entre el ejército y las FAR produjo enfrentamientos abiertos en Jartum, la capital, y en otras partes del país. El conflicto ha provocado la muerte de más de 40 mil personas, una cifra que los grupos defensores de derechos consideran una importante subestimación.
Los combates se han centrado recientemente en Kordofán, particularmente desde que las FAR tomaron el control de El-Fasher, el último bastión del ejército en la región occidental de Darfur.
La guerra ha devastado áreas urbanas y ha estado marcada por atrocidades, como violaciones masivas y asesinatos por motivos étnicos que, según la ONU y grupos defensores de derechos, constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, especialmente en la región occidental de Darfur.
El conflicto también ha provocado la peor crisis humanitaria del mundo y ha hecho que distintas partes del país enfrenten una situación de hambruna.