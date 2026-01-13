Mueren cuatro personas tras ataque de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania

Internacional
/ 13 enero 2026
    Mueren cuatro personas tras ataque de Rusia contra la red eléctrica de Ucrania
    Fue hace días que Rusia que por segunda vez en la guerra, utilizó un poderoso nuevo misil hipersónico que golpeó el oeste de Ucrania. FOTO: AP

Hasta el momento Rusia ha mandado señales claras a Kiev sobre que no piensa retroceder en sus atentados

KIEV.-Rusia lanzó su segundo gran bombardeo de drones y misiles sobre Ucrania en cuatro días, en una andanada que golpeó de nuevo la red eléctrica.

De acuerdo a lo que dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en las redes sociales, Rusia disparó casi 300 drones, 18 misiles balísticos y siete misiles de crucero en ocho regiones durante la noche.

Un ataque en la región nororiental de Járkiv mató a cuatro personas en un depósito de correos y varios cientos de miles de hogares estaban sin electricidad en la región de Kiev, dijo Zelenskyy.

La temperatura diurna en la capital era de -12 grados Celsius, por lo que las calles estaban cubiertas de hielo y la ciudad retumbaba con el ruido de los generadores.

Asimismi durante el ataque ruso también hirió a 10 personas en la región ucraniana de Járkiv, dijeron las autoridades locales.

Estados Unidos acusó el lunes a Rusia de una “peligrosa e inexplicable escalada” de los combates.

Al momento el gobierno de Trump trata de avanzar en las negociaciones de paz, las cuales no han avanzado con éxito en relación a la tregua pactada.

Durante la guerra, Rusia ha intentado dejar a los civiles ucranianos sin calefacción y agua corriente en los meses de gélido invierno con la esperanza de desgastar la resistencia de la población a la invasión a gran escala de Moscú, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

Los funcionarios ucranianos describen la estrategia como “convertir el invierno en un arma”.

El mandatario de Ucrania dijo que Ucrania cuenta con entregas más rápidas de los sistemas de defensa antiaérea acordados de Estados Unidos y Europa, así como con nuevas promesas de ayuda, para contrarrestar la última ofensiva de Rusia.

Temas


Ataques
Guerras
Muertes

Localizaciones


Rusia
Ucrania

Personajes


Donald Trump
Volodímir Zelenski

