China presiona a los países europeos para que bloqueen a políticos taiwaneses

Funcionarios chinos han intensificado gestiones diplomáticas ante gobiernos europeos para que prohíban la entrada a políticos taiwaneses, argumentando que las leyes fronterizas europeas los obligan a hacerlo a fin de no dañar las relaciones con Beijing, reveló The Guardian.

De acuerdo con más de media docena de diplomáticos y funcionarios europeos, las presiones se realizaron entre noviembre y diciembre, tanto mediante notas verbales como en reuniones presenciales, ya sea de forma bilateral o colectiva.

Los acercamientos coincidieron con recientes visitas a Europa de altos funcionarios taiwaneses, incluido el actual vicepresidente y el ministro de Asuntos Exteriores, así como un expresidente.

En una de las comunicaciones, China sostuvo que, aunque “respeta la soberanía europea en materia de visados”, existe un “vacío institucional” que ha permitido la entrada recurrente de políticos taiwaneses.

Pekín citó normas de la Unión Europea, entre ellas el Código de Fronteras Schengen, que condiciona el ingreso de ciudadanos extracomunitarios a que no representen una amenaza para las relaciones internacionales de los Estados miembros.

Según la interpretación china, permitir visitas oficiales taiwanesas pondría en riesgo las relaciones diplomáticas con China, por lo que instó a los países europeos a negar la entrada a funcionarios de alto nivel, incluidos el presidente, el vicepresidente y expresidentes de Taiwán.

También sugirió rechazar pasaportes diplomáticos taiwaneses y limitar el acceso de sus representantes a edificios gubernamentales, siguiendo el ejemplo de la ONU.

China acusó además a varios países —entre ellos Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Lituania— de socavar gravemente las relaciones China-UE al permitir estos contactos.

En particular, criticó que la vicepresidenta taiwanesa Hsiao Bi-khim participara en un acto celebrado en el Parlamento Europeo, donde, según Pekín, promovió posturas independentistas.

Expertos y funcionarios europeos consultados por The Guardian señalaron que el argumento legal chino no fue considerado sólido, aunque el tono de advertencia generó preocupación en algunos Estados más pequeños.

“Es una interpretación audaz”, afirmó Zsuzsa Anna Ferenczy, académica especializada en Taiwán, quien subrayó que las relaciones UE-Taiwán no representan una amenaza para los vínculos con China.

Noruega y Finlandia confirmaron haber recibido las recomendaciones, aunque precisaron que las decisiones sobre visados corresponden a los mecanismos Schengen.

El Reino Unido sostuvo que el ingreso a su territorio se rige exclusivamente por su legislación nacional.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán rechazó la intervención china y afirmó que las visitas europeas no guardan relación con Pekín.

Añadió que son las acciones coercitivas de China y sus amenazas contra Taiwán las que realmente afectan la estabilidad internacional y los intereses de la Unión Europea.

Analistas consideran que esta presión forma parte de la estrategia sostenida de Pekín para aislar diplomáticamente a Taiwán y disuadir a otros países de profundizar sus vínculos con la isla.