Mueren doce personas por explosión en otra tienda de fuegos artificiales en China

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 18 febrero 2026
    Mueren doce personas por explosión en otra tienda de fuegos artificiales en China
    Las autoridades se encuentran investigando la causa de la explosión, que se produce un día después de que China diera la bienvenida al Año Nuevo lunar. AP.

Se trata de la segunda explosión de ese tipo durante las celebraciones en el país del Año Nuevo Lunar

BEIJING.-Doce personas fallecieron, luego de que se registrara una explosión en una tienda de fuegos artificiales en la provincia china de Hubei.

Los equipos de emergencia apagaron el incendio en la tienda de fuegos artificiales en la ciudad de Xiangyang, en el centro de la provincia de Hubei, el miércoles por la tarde.

TE PUEDE INTERESAR: Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitación con Sedena

De acuerdo a lo que se informó, al momento los investigadores investigan la causa de la explosión.

Los fuegos artificiales son una parte importante de la celebración del Año Nuevo Lunar en China, pero su uso también ha provocado múltiples accidentes.

Fue el pasado domingo que otro accidente ocurrió en otra tienda de fuegos artificiales en la provincia oriental de Jiangsu dejó ocho muertos y dos heridos. Las autoridades habían indicado que un residente había encendido fuegos artificiales cerca de la tienda.

El gobierno central advirtió sobre los peligros en un comunicado emitido el martes, al señalar que “los fuegos artificiales siguen siendo los mayores riesgos durante el periodo del Festival de Primavera”, según el Ministerio de Gestión de Emergencias.

La festividad, que va acompañada del mayor movimiento anual de población del planeta, conocido como ‘chunyun’, con el regreso a sus localidades natales de millones de personas, acostumbra a celebrarse con el encendido de luces y fuegos artificiales.

Millones de ciudadanos chinos regresan por estas fechas a sus ciudades y pueblos natales, aprovechando los días festivos con motivo del Año Nuevo lunar, representado esta vez por el Caballo de Fuego.

El Ministerio de Transporte chino contabilizó 194 mil 11 millones de desplazamientos interregionales, principalmente por carretera, en la víspera del nuevo año lunar y prevé un nuevo pico de tráfico hacia el sexto día del calendario festivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Muertes
Pirotecnia

Localizaciones


China

Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

Selección de los editores
Ley AMLO

Ley AMLO
true

AMLO, el retrato despiadado de Scherer
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La muerte de Ricardo Mizael, adolescente de 15 años asesinado en Culiacán cuando salió a comprar comida para sus gatos, ha generado indignación social y exigencias de justicia.

Exigen justicia para Mizael, joven de 15 años que fue asesinado al salir por comida para sus gatos en Culiacán
El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 marca un próximo puente para estudiantes de educación básica.

SEP informa que no habrá clases el 27 de febrero para preescolar, primaria y secundaria

Conoce quiénes recibirán hasta 18 mil pesos de pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, requisitos y cómo funciona el apoyo del gobierno

Fondo de Pensiones para el Bienestar... Listado completo de pensionados IMSS que cobrarán casi 18 mil pesos en marzo 2026 gracias a Sheinbaum
El tráiler de The Mandalorian y Grogu desató emoción entre fans de Star Wars por sus referencias ocultas, cameos y guiños a la saga clásica.

Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)
Los 49ers de San Francisco serán el equipo local en el Estadio Azteca durante la temporada 2026 de la NFL, en el esperado regreso del futbol americano a México.

NFL confirma que los 49ers jugarán como locales en el Estadio Banorte en 2026