Mueren doce personas por explosión en otra tienda de fuegos artificiales en China

BEIJING.-Doce personas fallecieron, luego de que se registrara una explosión en una tienda de fuegos artificiales en la provincia china de Hubei.

Los equipos de emergencia apagaron el incendio en la tienda de fuegos artificiales en la ciudad de Xiangyang, en el centro de la provincia de Hubei, el miércoles por la tarde.

De acuerdo a lo que se informó, al momento los investigadores investigan la causa de la explosión.

Los fuegos artificiales son una parte importante de la celebración del Año Nuevo Lunar en China, pero su uso también ha provocado múltiples accidentes.

Fue el pasado domingo que otro accidente ocurrió en otra tienda de fuegos artificiales en la provincia oriental de Jiangsu dejó ocho muertos y dos heridos. Las autoridades habían indicado que un residente había encendido fuegos artificiales cerca de la tienda.

El gobierno central advirtió sobre los peligros en un comunicado emitido el martes, al señalar que “los fuegos artificiales siguen siendo los mayores riesgos durante el periodo del Festival de Primavera”, según el Ministerio de Gestión de Emergencias.

La festividad, que va acompañada del mayor movimiento anual de población del planeta, conocido como ‘chunyun’, con el regreso a sus localidades natales de millones de personas, acostumbra a celebrarse con el encendido de luces y fuegos artificiales.

Millones de ciudadanos chinos regresan por estas fechas a sus ciudades y pueblos natales, aprovechando los días festivos con motivo del Año Nuevo lunar, representado esta vez por el Caballo de Fuego.

El Ministerio de Transporte chino contabilizó 194 mil 11 millones de desplazamientos interregionales, principalmente por carretera, en la víspera del nuevo año lunar y prevé un nuevo pico de tráfico hacia el sexto día del calendario festivo.