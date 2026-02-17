Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitación con Sedena

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 febrero 2026
    Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitación con Sedena
    El Senado de la República discutió y aprobó, este 17 de febrero, el ingreso de 12 militares de Estados Unidos a México con fines de capacitación. CUARTOSCURO

La acción contempla la entrada de integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos

El Senado de la República discutió y aprobó, este 17 de febrero, el ingreso de 12 militares de Estados Unidos a México con fines de capacitación, en coordinación con personal de la Secretaría de Defensa Nacional. A través de un breve mensaje, la Cámara detalló que la votación concluyó de la siguiente forma 91 a favor y 6 abstenciones.

Esto sucede luego del análisis realizado por la Comisión de Defensa Nacional, donde la iniciativa también fue avalada, con 9 votos a favor y una abstención.

TE PUEDE INTERESAR: Proponen en el Senado regular cobranza automatizada y sancionar hostigamiento a deudores por llamadas

$!Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitación con Sedena

MILITARES DE EU CAPACITARÁN A SOLDADOS MEXICANOS... DE QUÉ SE TRATA LA ACTIVIDAD

La acción contempla la entrada de integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, quienes participarán en el evento denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.

$!Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitación con Sedena

El programa incluye las siguientes acciones:

* Adiestramiento en patrullaje táctico;

* Liderazgo de tropas;

* Medicina táctica;

* Sistemas de comunicación;

* Combate urbano y rural;

* Combate cercano;

* Puntería avanzada;

* Operaciones de francotirador;

* Neutralización de artefactos explosivos improvisados;

* Uso de drones.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum llama ‘hipócrita’ a la oposición por ausentarse en la votación de la jornada de 40 horas

También se impartirán prácticas de buceo de combate e infiltración marítima. Las actividades se desarrollarán en instalaciones militares del Estado de México y Quintana Roo, como el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y la Base Aérea Militar No. 4, ubicada en Cozumel.

--

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


militares
México en el Mundo

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


Sedena
Senado De la República

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Santos... El número uno

Santos... El número uno
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
Un adolescente de 16 años fue detenido en García, Nuevo León, señalado por su presunta participación en tres ejecuciones y más de 15 delitos de alto impacto.

A sus 16 años, es ligado a tres ejecuciones y 15 delitos de alto impacto en García, Nuevo León
La Secretaría de Salud de México, como parte de su informe diario al corte del 16 de febrero, informó que el brote de sarampión en México suma 31 defunciones.

Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026
La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima otro nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
El reality culinario MasterChef México anuncia un cambio radical: ahora será un formato 24/7 con convivencia total entre participantes.

MasterChef México cambia formato... será 24/7 y ya inició casting para mayores de 18 años
Gabriel Milito ha tenido un torneo espectacular con el Rebaño Sagrado, así que “el canto de las sirenas” ya comenzó, con el fin de llevárselo al Independiente.

Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?