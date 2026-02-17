Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitación con Sedena
La acción contempla la entrada de integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos
El Senado de la República discutió y aprobó, este 17 de febrero, el ingreso de 12 militares de Estados Unidos a México con fines de capacitación, en coordinación con personal de la Secretaría de Defensa Nacional. A través de un breve mensaje, la Cámara detalló que la votación concluyó de la siguiente forma 91 a favor y 6 abstenciones.
Esto sucede luego del análisis realizado por la Comisión de Defensa Nacional, donde la iniciativa también fue avalada, con 9 votos a favor y una abstención.
MILITARES DE EU CAPACITARÁN A SOLDADOS MEXICANOS... DE QUÉ SE TRATA LA ACTIVIDAD
La acción contempla la entrada de integrantes del 7/o. Grupo de Operaciones Especiales del Comando de Operaciones Especiales Norte de Estados Unidos, quienes participarán en el evento denominado “Capacitación MEXSOF (Defensa)”, que se llevará a cabo del 27 de febrero al 15 de julio de 2026.
El programa incluye las siguientes acciones:
* Adiestramiento en patrullaje táctico;
* Liderazgo de tropas;
* Medicina táctica;
* Sistemas de comunicación;
* Combate urbano y rural;
* Combate cercano;
* Puntería avanzada;
* Operaciones de francotirador;
* Neutralización de artefactos explosivos improvisados;
* Uso de drones.
También se impartirán prácticas de buceo de combate e infiltración marítima. Las actividades se desarrollarán en instalaciones militares del Estado de México y Quintana Roo, como el Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla y la Base Aérea Militar No. 4, ubicada en Cozumel.
