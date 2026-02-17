$!Senado aprueba ingreso de militares de Estados Unidos a México para capacitación con Sedena

El Senado de la República discutió y aprobó, este 17 de febrero, el ingreso de 12 militares de Estados Unidos a México con fines de capacitación, en coordinación con personal de la Secretaría de Defensa Nacional. A través de un breve mensaje, la Cámara detalló que la votación concluyó de la siguiente forma 91 a favor y 6 abstenciones.

Esto sucede luego del análisis realizado por la Comisión de Defensa Nacional, donde la iniciativa también fue avalada, con 9 votos a favor y una abstención.

