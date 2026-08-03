Mueren dos personas en Michigan tras contraer ciclosporiasis

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    Mueren dos personas en Michigan tras contraer ciclosporiasis
    La infección intestinal llamada ciclosporiasis, que ha sido contagiada a través de la lechuga, causa diarrea acuosa, cólicos abdominales y cansancio extremo. ESPECIAL.

Hasta ahora, el brote ha afectado a 45 estados, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades

NUEVA YORK.- Dos personas han fallecido en Michigan (EE.UU.) tras contraer ciclosporiasis, en medio de un brote que ya deja 11 mil 234 casos en este estado, según informó este lunes su Departamento de Salud y Servicios Humanos (MDHHS, en inglés).

El MDHHS indicó en su página web que los fallecidos tenían afecciones de salud “importantes” preexistentes “que podrían haberse visto agravadas” por esta infección parasitaria, que causa diarrea severa, así como por la deshidratación.

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La agencia aclaró que la ciclosporiasis generalmente no es una enfermedad mortal y que la muerte por esta causa es poco común en Estados Unidos.

Además, señaló que, a 30 de julio de 2026, 193 de las personas que habían contraído la enfermedad en Michigan habían sido hospitalizadas.

Las autoridades federales del país vinculan el brote a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que después distribuyó la compañía Taylor Farms a establecimientos como Taco Bell.

No obstante, la Secretaría de Salud de México informó el pasado jueves de que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la planta de Taylor Farms en el país arrojaron resultados negativos.El pasado 17 de julio, esta empresa retiró del mercado lechuga iceberg procedente del país latino y que se vendía también en comercios minoristas.

El principal síntoma de esta infección es diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito y de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, detallan los CDC.

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele proceder de frutas y verduras contaminadas.

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