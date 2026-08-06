Mueren dos soldados en Líbano, primeras muertes israelíes desde la tregua de junio con Hezbollah

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    Mueren dos soldados en Líbano, primeras muertes israelíes desde la tregua de junio con Hezbollah
    Vehículos militares israelíes (a la izquierda) yacen apostados entre viviendas en la localidad de Zawtar al-Sharqiyah —ocupada por fuerzas israelíes—, en esta fotografía captada desde el pueblo de Zawtar al-Gharbieh. AP

Otros cuatro soldados resultaron gravemente heridos, indicaron las fuerzas armadas.

BEIRUT.-Dos soldados israelíes murieron en una explosión en el sur de Líbano, informó el jueves el ejército israelí, sus primeras bajas desde que la tregua con el grupo Hezbollah hace casi dos meses.

Un funcionario militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con la política del ejército, dijo que “hubo una explosión” cuando los soldados entraron a un sitio en la aldea de Majdal Zoun y que la naturaleza del explosivo estaba bajo revisión.

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La prensa israelí reportó las dos muertes en la víspera.

El ejército israelí lanzó ataques el miércoles en el sur de Líbano en respuesta a lo que calificó como una violación del alto el fuego por parte de Hezbollah, y emitió un llamado para que los residentes de la aldea de Mansouri huyeran, la primera advertencia de este tipo que Israel emite en Líbano en semanas.

El Ministerio de Salud de Líbano declaró que una persona murió y 12 resultaron heridas en un ataque israelí en la localidad de Tebnine el miércoles, y ocho más sufrieron lesiones debido a los ataques nocturnos contra la aldea de Burj al-Shemali. También se lanzaron bombardeos de artillería contra las zonas de Mansouri y Majdal Zoun, según reportó la estatal Agencia Nacional de Noticias.

No hubo declaraciones por parte de Hezbollah, un grupo chií patrocinado por Irán.

La última guerra entre Israel y Hezbollah estalló el 2 de marzo, cuando la milicia disparó cohetes al otro lado de la frontera dos días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. Desde entonces, más de 4 mil personas han muerto por ataques israelíes en Líbano, incluidos cientos de civiles. Del lado israelí fallecieron alrededor de 40 soldados y tres civiles, uno de ellos contratista militar.

Una frágil tregua entre Israel y Hezbollah se ha mantenido en gran medida desde el 20 de junio, pero las fuerzas israelíes han seguido ocupando franjas del sur de Líbano y llevando a cabo ataques aéreos y bombardeos periódicos.

La fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano conocida como UNIFIL reportó que había registrado 113 proyectiles lanzados por el ejército israelí el miércoles, la cifra más alta registrada desde el 21 de junio.

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