Muerte de ‘El Mencho’ reaviva memes del ‘Pirata de Culiacán’ y divide debate entre seguridad y humor

CDMX.- La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, detonó dos discusiones: la que siguió al operativo federal en Jalisco y la que se activó en redes a través de bromas y memes virales que acompañaron la noticia.

De acuerdo con reportes oficiales, el presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue herido durante la operación en la sierra de Jalisco y falleció mientras era trasladado a la Ciudad de México.

TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego critica gobernabilidad tras violencia y menciona coincidencia de fechas con ‘El Chapo’

La jornada también estuvo marcada por bloqueos y quema de vehículos en distintos puntos, además de llamados a resguardarse emitidos por autoridades y representaciones diplomáticas, así como ajustes en operaciones de transporte en la región.

En la conversación digital, volvió a circular con fuerza la figura de Juan Luis Lagunas Rosales, “El Pirata de Culiacán”, un personaje que desde hace años es reutilizado como un “guía” simbólico en memes vinculados a muertes de alto impacto, bajo la etiqueta popular de “Caronte mexicano”.

TE PUEDE INTERESAR: Reportan ataques a sucursales del Banco del Bienestar tras hechos violentos en el occidente

El trasfondo se remonta a diciembre de 2017, cuando Lagunas Rosales fue asesinado tras hacerse viral un video en el que insultaba a “El Mencho”, un episodio que quedó como referencia recurrente sobre el costo de la provocación performática en plataformas digitales.

Con el paso del tiempo, el personaje fue resignificado en redes: dejó de operar solo como símbolo de exceso| o “influencer” y se convirtió en recurso narrativo repetido, con un formato visual que lo coloca como conductor de una camioneta —frecuentemente una Grand Cherokee noventera— en una escena de “traslado” al inframundo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Mencho’ murió durante traslado a la CDMX: Defensa; EU cooperó en operativo

Tras la noticia de este domingo, el remate que circuló añadió un giro: la idea de que, bajo esa lógica del meme, el “Caronte” se negaría a “subir” al personaje central del operativo, una frase que operó como cierre simbólico dentro del propio relato en redes.

Por otra parte, el gobierno y medios internacionales presentaron el operativo como un golpe relevante, mientras el seguimiento de seguridad se mantuvo por las reacciones violentas en varias entidades; en el plano cultural, el episodio volvió a mostrar cómo parte del debate público se desplaza hacia narrativas virales que conviven con la discusión sobre sus consecuencias inmediatas.