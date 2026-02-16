Narran docentes el impacto de la política migratoria de Trump en las aulas de EU

NUEVA YORK- En un testimonio tras otro, docentes detallaron todas las formas en que la campaña del presidente Donald Trump contra la inmigración ha moldeado su trabajo y la vida de sus estudiantes. Educadores de todo el país describieron en una presentación judicial el jueves rumores de redadas migratorias que ahuyentaron a estudiantes, padres inmigrantes que dejaron de enviar a sus hijos a la escuela por completo, e historias de padres y alumnos, incluido un estudiante de secundaria, detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en paradas de autobús escolar. TE PUEDE INTERESAR: Esto es lo que se debe saber sobre el cierre de Seguridad Nacional de Estados Unidos Los relatos se compartieron como parte de una demanda que impugna una política del gobierno de Trump que abrió las escuelas, los lugares de culto y los centros médicos a las redadas migratorias. Sindicatos de trabajadores agrícolas y de docentes, iglesias y educadores de preescolar presentaron la demanda el año pasado en un tribunal federal de Eugene, Oregon, al sostener que la política era “arbitraria y caprichosa”. A medida que crecían los efectos de la aplicación de las leyes migratorias en escuelas y centros de salud, los demandantes presentaron una petición para solicitar a un juez que suspenda la política del gobierno de Trump al tiempo que avanza la demanda. “En los últimos meses, y con una escalada en las últimas semanas, agentes de inmigración han realizado incursiones alarmantes en ciudades y pueblos de todo el país, incluidas oleadas sin precedentes y sin restricciones en y alrededor de instituciones comunitarias vitales como escuelas y centros de salud”, escribieron los abogados. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no ha respondido a un mensaje en que se solicitaban comentarios. Las autoridades federales han defendido la política anteriormente, al afirmar que declarar escuelas, iglesias y otros espacios como zonas vedadas para la aplicación de las leyes migratorias podría convertirlos en refugios para delincuentes.

Las autoridades han señalado que el ICE no aplica operaciones de control en las escuelas, pero en los últimos meses se han registrado varios casos en que las autoridades migratorias han perseguido o detenido a personas dentro o cerca de propiedades escolares. NUEVA POLÍTICA ABRE LA PUERTA A ARRESTOS EN ESCUELAS Durante más de tres décadas, el gobierno había prohibido a las autoridades migratorias realizar arrestos en escuelas y lugares de culto. Con los años, esa política se actualizó para incluir otras “áreas protegidas”, como hospitales y albergues para personas sin hogar, con el fin de evitar medidas de control que restringieran el acceso a servicios y actividades esenciales. Poco después que Trump asumiera el cargo, su gobierno rescindió esa política y, en su lugar, emitió un memorando de cuatro párrafos que aconsejaba a los agentes usar “una saludable dosis de sentido común” al decidir si realizar arrestos cerca de “áreas protegidas”. A medida que Trump ha intensificado sus esfuerzos para deportar a millones de personas, algunos arrestos se han realizado cerca de escuelas durante los horarios de entrada y salida de clases. Entre los demandantes figuran tres educadores de un preescolar de Oregon, donde agentes del ICE intentaron arrestar a un hombre en el estacionamiento luego que dejara a su hijo bebé. TE PUEDE INTERESAR: Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano En Chelsea, Massachusetts, la presidenta del sindicato de docentes, Kathryn Anderson, señaló que la aplicación de las leyes migratorias ha sido más disruptiva para el aprendizaje que la pandemia de COVID, que trasladó la escuela a modalidad en línea durante meses. El sistema escolar perdió una cantidad considerable de estudiantes este año y el ausentismo es más alto de lo habitual. “En este momento, se está impidiendo que niños de todos los orígenes vayan a la escuela por el temor, extremadamente real, de que ellos o sus familiares sean separados”, afirmó Anderson, quien no forma parte de la demanda. “Como educadora... tener que ayudar a los niños a transitar y existir con ese miedo (ha) sido una tarea casi imposible”.