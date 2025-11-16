Netanyahu insiste en rechazar un estado palestino antes de votación en la ONU

/ 16 noviembre 2025
    Netanyahu insiste en rechazar un estado palestino antes de votación en la ONU
    El funeral de un palestino que según autoridades palestinas locales fue abatido durante un operativo israelí en el campamento Askar cerca de Nablus en Cisjordania el 16 de noviembre del 2025. FOTO: AP.

El líder israelí ha estado evitando cualquier avance hacia un estado palestino durante décadas y no se siente amenazado por presiones externas o internas

TEL AVIV.-El primer ministro Benjamin Netanyahu prometió el domingo oponerse a cualquier intento de establecer un estado palestino, mientras sus socios lo han instado a adoptar una postura firme sobre los llamados a la independencia palestina.

Será el lunes que el Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre una propuesta estadounidense para un mandato de la ONU para una fuerza internacional de estabilización en Gaza.

Lo anterior se da antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU vote sobre una resolución estadounidense que deja la puerta abierta a la independencia palestina.

Mientras Estados Unidos intenta avanzar con su propuesta de alto el fuego en Gaza, el líder israelí enfrenta una fuerte presión internacional para mostrar flexibilidad, pues durante mucho tiempo ha descartado la independencia palestina.

Estados Unidos, bajo presión de países que se espera contribuyan con tropas a la fuerza, revisó la resolución con un lenguaje más fuerte sobre la autodeterminación palestina.

Ahora dice que el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump puede crear un “camino creíble” hacia la creación de un estado palestino. Una propuesta rival de Rusia utiliza un lenguaje aún más fuerte a favor de la independencia.

El líder israelí también señaló que el plan de Donald Trump exige que Gaza sea desmilitarizada y que Hamás sea desarmado. “Esto sucederá de la manera fácil o sucederá de la manera difícil”, manifestó.

Netanyahu también hizo sus primeros comentarios públicos sobre un aumento en los ataques violentos por parte de colonos judíos en la Cisjordania ocupada, diciendo que la violencia era obra de una pequeña minoría.

Los palestinos y los grupos de derechos humanos dicen que la violencia ha sido generalizada y acusan al gobierno de hacer la vista gorda.

