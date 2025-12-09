Netflix y Paramount, en una disputa multimillonaria por Warner Bros. Discovery

Internacional
/ 9 diciembre 2025
    Netflix y Paramount, en una disputa multimillonaria por Warner Bros. Discovery
    Los accionistas podrían inclinar la balanza hacia Paramount si consideran que su oferta es más ventajosa, lo que podría dar lugar a nuevas negociaciones o ajustes en la operación. FOTO:

La oferta nueva asciende a 30 dólares por acción en efectivo, superando los 27.75 dólares de la primera propuesta recibida por WBD

NUEVA YORK.- La lucha entre dos gigantes de la industria audiovisual como Netflix y Paramount Skydance para comprar Warner Bros. Discovery (WBD) abre la puerta a una mayor concentración empresarial en un sector ya dominado en EU por un puñado de grandes grupos que aglutinan cine, medios, televisión y streaming.

La opa hostil lanzada este lunes por Paramount, valorada en unos 108 mil millones de dólares, desafía además un acuerdo previamente alcanzado por Netflix para adquirir la compañía por 82 mil 700 millones de dólares, incluyendo deuda.

TE PUEDE INTERESAR: Trump caza a narcos en Venezuela... pero indulta a meganarco ‘superior a El Chapo’ en Estados Unidos

Estas son algunas claves para entender la pugna para hacerse con el control de WBD, que tiene activos estratégicos en cine, streaming y televisión.

Dos ofertas muy diferentes

La oferta de Paramount asciende a 30 dólares por acción en efectivo, superando los 27,75 dólares ofrecidos por Netflix, que, por su parte, ha afirmado estar “superconfiada” en cerrar el acuerdo previamente pactado.

Sin embargo, el futuro de la operación depende ahora de los accionistas de WBD y de las evaluaciones regulatorias estadounidenses.

Los accionistas tendrían un plazo aproximado hasta el 8 de enero de 2026 para decidir sobre la oferta de Paramount, que, si logra imponerse, consolidaría un conglomerado audiovisual más integrado, combinando producción, streaming, canales de cable y noticias, aumentando su poder de mercado.

Pero si Netflix mantiene su acuerdo, reforzaría su liderazgo en streaming, integrando franquicias históricas de Warner aunque sin incluir los canales de cable.

¿Quién está detrás de Paramount?

La opa hostil de Paramount cuenta con respaldo de fondos de Arabia Saudí, Catar y Abu Dabi, que aportarían capital para cubrir parte de los 41 mil millones de dólares en ‘equity’, complementando los 54 mil millones en deuda asegurada con bancos estadounidenses.

Además, Jared Kushner, exasesor y yerno de Donald Trump, participa a través de su firma de inversión privada Affinity Partners, que vuelve a escena con un papel decisivo en esta operación.

Según medios especializados, la combinación de capital extranjero y actores vinculados a la política marca “un giro poco habitual en operaciones de esta magnitud”, aunque queda por ver si eso genera dudas entre los reguladores por posibles conflictos de interés.

No obstante, los fondos soberanos renunciarían a derechos de gobernanza sobre Warner y no influirían directamente en las decisiones estratégicas de la compañía, según Bloomberg, limitando así su participación para evitar problemas regulatorios. ¿Qué opciones se abren tras la opa hostil?

Netflix podría modificar su oferta para hacerla más atractiva frente a Paramount, aunque la posibilidad de que WBD le retire su respaldo es limitada, dado que ambas partes ya cuentan con un acuerdo preliminar.

Pero en una opa hostil, si un ofertante -en este caso, Paramount- presenta la propuesta directamente a los accionistas, son estos quienes deciden si venden sus acciones, y esa decisión es la que está ahora en revisión.

La operación requiere la aceptación de una mayoría de los accionistas con derecho a voto, y también debe superar revisiones regulatorias sobre competencia y seguridad nacional.

En ese sentido, figuras políticas como la senadora demócrata Elizabeth Warren han calificado la oferta de Paramount como “un incendio antimonopolio de cinco alarmas”, advirtiendo sobre los riesgos de “influencia política, favoritismo y seguridad nacional” si la operación prospera.

Temas


Entretenimiento
Plataformas Digitales
Streaming

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Netflix
Warner Bros
Paramount

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
De 25 a 30 años es el rango de edad con más fallecidos y representa al 84% de víctimas en edad adulta.

Sexenio de AMLO ha sido el más letal de la historia en México: ONG
El desempeño durante el primer trimestre de 2026 dependerá en gran medida de la evolución del entorno económico nacional e internacional.

Empresas frenan contrataciones por incertidumbre económica rumbo a 2026
Los productores deben cubrir los costos de alimentación y sanidad del ganado que no puede exportarse, lo que también se refleja en los precios finales.

Gusano barrenador y frontera cerrada disparan el precio de la carne
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, endurecer las penas por la venta y producción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos de suministro de nicotina o sustancias.

Diputados aprueban en lo general endurecer sanciones por vapeadores
Eva García, madre de Naasón Joaquín García —líder de la Iglesia la Luz del Mundo—, habría ofrecido 5 millones de dólares para obtener libertad bajo fianza.

Luz del Mundo: Eva García, madre de Naasón Joaquín, habría ofrecido 5 mdd para libertad bajo fianza
Un pesebre con el Niño Jesús con las manos atadas y cubierto por una manta de aluminio como la usadas en el centro de detención de inmigración, María y José con máscaras para protegerse de gases lacrimógenos.

Un pesebre ‘custodiado’ por ICE y con un Niño Jesús esposado provoca polémica en Chicago
Catorce mexicanos detenidos fueron extraditados de Estados Unidos a México el pasado 5 de diciembre.

EU extradita a 14 prisioneros a México, sentenciados por narcotráfico y posesión de armas
La Embajada de Rusia en Ciudad de México es una de las más grandes en el mundo, según su Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque el Kremlin y México tienen pocos vínculos económicos, culturales o militares.

EU dio a México una lista de espías rusos. México los dejó quedarse