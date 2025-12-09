Trump caza a narcos en Venezuela... pero indulta a meganarco ‘superior a El Chapo’ en Estados Unidos

El expresidente Donald Trump ha sostenido que “cualquier país que trafique drogas hacia Estados Unidos podría ser atacado”, justificando así ataques con drones en el Caribe y el Pacífico. Sin embargo, dentro de su propio país ha indultado a meganarcos y personajes clave del crimen organizado. Según The Washington Post, desde su segunda administración suma al menos 10 clemencias por delitos de drogas.

Los datos muestran que Trump ha ejercido el indulto con más fuerza que en su primer periodo, beneficiando incluso a políticos acusados de corrupción y a numerosos implicados en el ataque al Capitolio de 2021. El contraste con su retórica militarista en América Latina alimenta críticas de incoherencia.

Entre las decisiones más polémicas destacan los indultos a Ross Ulbricht, creador de Silk Road; a Larry Hoover, líder pandillero de Chicago; y a Garnett Gilbert Smith, capo de Baltimore. A ello se suma el perdón al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por convertir a su país en un “narcoestado”.

INDULTOS POLÉMICOS Y UNA INDUSTRIA MILLONARIA

El análisis del Post también señala el crecimiento de una industria de cabildeo en torno a los indultos presidenciales.• Más de 2.1 millones de dólares gastados en grupos de presión• Casos donde se pagó hasta un millón para acercar peticiones al presidente• Influencia política como factor determinante

Expertos señalan que esta tendencia debilita el sistema tradicional de clemencias, que evaluaba rehabilitación y proporcionalidad, sustituyéndolo por un esquema basado en dinero y conexiones.

Liz Oyer, exabogada de indultos del Departamento de Justicia, calificó como “prácticamente inaudito” el perdón a narcotraficantes con penas tan reducidas y sin signos de arrepentimiento. Su salida del cargo se dio tras negarse a restituir derechos a Mel Gibson.

EXPRESIDENTE LIBERADO POR TRUMP SUPERA AL “CHAPO” O ESCOBAR: MIKE VIGIL

Mike Vigil, exjefe de Operaciones de la DEA, afirmó que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que recibió el indulto por parte de Donald Trump, es un capo de la droga mas grande que Joaquín Guzmán Loera o el mismo Pablo Escobar, debido a que contaba con todo el control del Gobierno para operar de manera libre.

“Trump ahora liberó a uno de los mas grandes narcotraficantes, él es mas grande que ‘El Chapo’ Guzmán, es mas grande que Pablo Escobar, ¿por qué? Porque ‘Chapo’ Guzmán y Pablo Escobar no fueron presidentes, él tenía todo el poder de la presidencia”, dijo Mike Vigil en entrevista con Alejandro Páez y Álvaro Delgado en el programa de “Los Periodistas” que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

El exjefe de Operaciones de la DEA señaló la decisión de Trump “no tiene sentido” debido a que contradice su discurso de combate al narcotráfico y deja en ridículo a la justicia estadounidense.

“Le da el indulto a Juan Orlando Hernández que fue Presidente por ocho años en Honduras, que convirtió a Honduras en un narco-Estado, lo acusaron de importar 400 toneladas de coca a los Estados Unidos. Su hermano Tony Hernández fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico a cadena perpetua. Esto pone en ridículo a la justicia de Estados Unidos delante de la comunidad internacional, desprecia a la DEA y a los fiscales federales que llevaron a cabo la investigación y el juicio”.

EL IMPACTO EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL

El contraste entre los indultos y el discurso belicista ha generado críticas incluso dentro de los círculos conservadores. Trump ha endurecido algunas leyes, como las restricciones al cáñamo, mientras simultáneamente respalda iniciativas pro cannabis cuando políticamente le convienen.

Jeffrey Singer, del Cato Institute, resume la paradoja: indulta a narcotraficantes dentro del país, pero ordena “fusilar in situ” a supuestos narcos extranjeros sin debido proceso, lo que evidencia un enfoque “sin coherencia”.

Los ataques con drones ya han dejado 87 muertos y dos sobrevivientes detenidos, mientras un tercero desapareció tras caer al mar en aguas mexicanas.

DATOS CURIOSOS

• Trump ha indultado a casi 1,500 acusados del asalto al Capitolio.

• El perdón a Ulbricht provocó celebraciones en foros de criptomonedas.

• Algunos cabilderos cobran comisiones superiores a las de despachos legales de élite.