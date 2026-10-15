Transformación aumentada

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por
James
CARTONES /
15 octubre 2026 05:00
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https://vanguardia.com.mx/opinion/vivienda-es-en-realidad-un-derecho-del-ciudadano-BB23990537
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/article-19-alerta-por-reforma-a-ley-de-derechos-de-autor-advierte-riesgos-de-censura-y-vigilancia-en-internet-CG24003436
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