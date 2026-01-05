$!Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa

La reciente detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando discusión entre los internautas... hasta llegar a impactar a grandes marcas como la famosa Nike y Origin.

Tras la divulgación de fotografías del mandatario, estando bajo resguardo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, usuarios notaron la vestimenta que portaba Maduro que, en general, era ropa deportiva de estas compañías.

NIKE SE VUELVE VIRAL TRAS FOTOGRAFÍAS DE NICOLÁS MADURO DETENIDO

El conjunto que portaba el venezolano al momento de su detención fue identificado como parte de la línea Nike Tech Fleece, compuesto por una sudadera y pantalón deportivo en color gris, valuado entre 147 y 500 dólares.

Sin embargo, es importante mencionar que estas prendas no se comercializan en Venezuela de forma oficial, por lo que suelen adquirirse en dólares o a tipo de cambio paralelo, representando hasta varios millones de bolívares.