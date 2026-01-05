Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa

    Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa
    La detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, dio la oportunidad de que negocios y empresas ‘explotaran’ su creatividad con mercancía relacionada. VANGUARDIA

´Páginas web de venta de ropa y artículos comenzaron a promocionar su mercancía sobre la detención de Maduro, mientras que marcas se volvieron populares por los ‘outfits’ del presidente durante su captura

La reciente detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando discusión entre los internautas... hasta llegar a impactar a grandes marcas como la famosa Nike y Origin.

Tras la divulgación de fotografías del mandatario, estando bajo resguardo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, usuarios notaron la vestimenta que portaba Maduro que, en general, era ropa deportiva de estas compañías.

NIKE SE VUELVE VIRAL TRAS FOTOGRAFÍAS DE NICOLÁS MADURO DETENIDO

El conjunto que portaba el venezolano al momento de su detención fue identificado como parte de la línea Nike Tech Fleece, compuesto por una sudadera y pantalón deportivo en color gris, valuado entre 147 y 500 dólares.

Sin embargo, es importante mencionar que estas prendas no se comercializan en Venezuela de forma oficial, por lo que suelen adquirirse en dólares o a tipo de cambio paralelo, representando hasta varios millones de bolívares.

$!Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa

“Nuestros pantalones Tech Fleece ofrecen una comodidad superior con nuestro tejido Fleece suave por ambos lados. Tienen un ajuste relajado y un dobladillo abierto con cordones elásticos para cambiar el estilo con base en los tenis”, describe Nike.

Mientras que la sudadera es confeccionada con una mezcla de poliéster reciclado y algodón orgánico, que reduce las emisiones de carbono y limita el uso de agua y químico frente a materiales convencionales.

La línea Nike Tech Fleece salió a la venta desde el año 2013, no obstante, con esta nueva tendencia, la compañía llegó a reportar que el conjunto quedó agotado.

$!Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa

ORIGIN APROVECHA Y HACE PROPAGANDA

Posteriormente, se divulgó una fotografía que terminó siendo icónica: Nicolás Maduro rodeado de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) en una especie de almacén, donde él está sentado y esposado... y aún así logró posar con los dos pulgares de la mano levantados, como un doble ‘like’.

Lo que asombró de esta foto, también fue la destacada sudadera azul, que rápidamente fue vinculada con Origin. Una publicación de esta empresa en su cuenta de Twitter, hecha el mismo día de la detención del presidente (3 de enero), dice:

“Bienvenido a Estados Unidos. Lamentablemente, nuestra camiseta RTX ‘Patriot Blue’ no se enviará hasta la primavera. ¡Pero ya está disponible para reservar!”.

$!Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa

COMIENZA ‘MERCH’ DE NICOLÁS MADURO DETENIDO

Diversas páginas web de venta de ropa y otros artículos comenzaron a promocionar su mercancía con temática de la detención del presidente venezolano.

$!Nike y Origin: Detención de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, desata tendencia de ropa

Las estampas de fotografías de Nicolás Maduro contienen frases como “Game Over”, “Wasted”, “Capturado”, “Fuera dictador corrupto”. Mientras que la agencia AP compartió fotografías de puestos que venden camisetas con las mismas fotos y frases como “El verdugo” o “¡Se acabó la dictadura!”.

