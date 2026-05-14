Isabel Díaz Ayuso acusa a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de intentar ‘reventar’ su viaje a México

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    Isabel Díaz Ayuso acusa a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de intentar ‘reventar’ su viaje a México
    Isabel Díaz Ayuso acusó a Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez de afectar su agenda en México y poner en riesgo a su equipo. Captura de pantalla

Isabel Díaz Ayuso aseguró que Claudia Sheinbaum y Pedro Sánchez sabotearon su visita a México y la pusieron en riesgo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este jueves que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenía “orden” del Gobierno de España para “reventar” su viaje a territorio mexicano, mientras acusó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de actuar movido por un “odio personal”.

Las declaraciones de Díaz Ayuso fueron realizadas durante una entrevista en la emisora esRadio, retomada por Europa Press, donde la dirigente regional sostuvo que durante su estancia en México su agenda fue afectada por decisiones políticas.

“Toda mi agenda la han desguazado y han mentido sobre ella. Dicen que estaba de vacaciones... No he dejado de trabajar”, expresó Díaz Ayuso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-califica-de-fallida-la-visita-de-isabel-diaz-ayuso-a-mexico-y-arremete-contra-el-prian-BF20616052

DÍAZ AYUSO ACUSA A SHEINBAUM DE CANCELAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS PLATINO

Durante la entrevista, la presidenta madrileña afirmó que Claudia Sheinbaum sostuvo reuniones con los organizadores de los Premios Platino y presuntamente condicionó la realización del evento.

“Se reunió con los organizadores de los Premios Platino y obligó a decir que o le prohibían la entrada o no se celebraban los mismos”, declaró.

Díaz Ayuso añadió que, desde su perspectiva, el Gobierno español también participó en la situación. “Esto lo organizó el propio Gobierno, porque echaba fuego desde aquí”, señaló.

Asimismo, criticó que integrantes del Gobierno español realizaran declaraciones públicas respecto a su situación durante el viaje sin haber establecido comunicación directa con ella.

“En lugar de llamar y avisar al Ejecutivo mexicano por su actitud con un representante del Estado, animó a sus ministros a realizar ruedas de prensa sin saber dónde estaba ella”, sostuvo.

DÍAZ AYUSO CRITICA SEGURIDAD EN MÉXICO

En la misma entrevista, la dirigente del Partido Popular se refirió al contexto de seguridad en México y aseguró que empresarios en el país requieren medidas de protección constantes.

“En México no hay un solo empresario con prestigio que no vaya escoltado”, afirmó.

También aseguró que el país atraviesa un proceso de deterioro acelerado y comparó la situación política mexicana con un hipotético escenario en España encabezado por fuerzas de izquierda radical.

“Estuve en la primera campaña del PAN ahí y el hundimiento y el deterioro ha sido tan abismal, tan preocupante, como si aquí hubiera gobernado Podemos a la cabeza”, expresó.

En ese contexto, también comparó a Pedro Sánchez con el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias.

‘MÉXICO NO EXISTIÓ HASTA LA LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES’: DÍAZ AYUSO

Horas más tarde, durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso realizó nuevas declaraciones relacionadas con la historia de México y respondió a cuestionamientos de la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar.

“México no existió hasta que llegaron los españoles. Quiéranse un poco más porque era otra civilización”, afirmó la presidenta madrileña.

La dirigente sostuvo además que sectores de izquierda impulsan una reinterpretación histórica enfocada en agravios y conflictos del pasado.

“Pregúntenle a la presidenta mexicana y a los mexicanos qué hay en la calle Guatemala, 24 en Ciudad de México, qué hay bajo tierra. Pregúntenle cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje”, declaró.

Díaz Ayuso también cuestionó por qué, según dijo, no se abre al público información arqueológica relacionada con esa ubicación y señaló que la presidenta mexicana “tendría que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y tanto agravio”.

RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN DE MADRID

Durante la sesión legislativa, Mar Espinar criticó el viaje de la presidenta madrileña a México y señaló que acudió “con la única agenda de coronarse reina de la Internacional ultra”.

También afirmó que la mandataria regional fue desmentida tanto por el Gobierno mexicano como por la empresa organizadora de los Premios Platino.

“Le ha desmentido el Gobierno de México, la empresa organizadora, por no hablar del ridículo que ha hecho dándose la tournée por sus medios afines”, expresó.

La legisladora también cuestionó que Díaz Ayuso permaneciera varios días sin actividad pública visible durante su estancia en México.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-racista-isabel-diaz-ayuso-y-la-palabra-indigena-CE20603771

DÍAZ AYUSO ACUSÓ A SHEINBAUM Y A PEDRO SÁNCHEZ DE PONERLA EN PELIGRO

Las nuevas declaraciones se suman a las acusaciones realizadas por Isabel Díaz Ayuso el pasado 12 de mayo, cuando aseguró que tanto Claudia Sheinbaum como Pedro Sánchez pusieron “en peligro” a ella y a su equipo durante su visita a México.

En una entrevista con la cadena Cope, la presidenta de la Comunidad de Madrid calificó a México como un país “profundamente violento y peligroso”.

Además, explicó que decidió cancelar parte final de sus actividades públicas por motivos de seguridad.

“En una situación de peligro extremo, el Gobierno nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros”, declaró.

Díaz Ayuso también cuestionó la falta de respaldo diplomático por parte del Gobierno español durante su estancia en territorio mexicano.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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