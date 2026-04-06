Nombran cráter de la Luna en honor a la esposa fallecida del comandante de Artemis II

La tripulación, compuesta por el comandante Wiseman, los astronautas de la NASA Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen, tomaron unos segundos para abrazarse y recordar a los seres queridos fallecidos, poco después de convertirse en la misión espacial tripulada que ha llegado a mayor distancia de la Tierra.

Los astronautas de Artemis II ha tomado unos minutos del día más importante de su misión para dedicar uno de los cráteres vistos este lunes por primera vez por el ojo humano a “un ser querido perdido” y lo han nombrado ‘Carroll’ en honor a la esposa fallecida del comandante Reid Wiseman.

“Su nombre era Carroll; la esposa de Reid (Wiseman), la madre de Katie y Ellie, (el cráter) es un punto brillante en la Luna, y nosotros queremos llamarla Carroll”, dijo el especialista Hansen encargado de hacer el anuncio.

Wiseman perdió trágicamente a su esposa a causa del cáncer 2020.

El cráter Carroll se encuentra cerca del cráter Glushko y se puede observar desde la Tierra.

Las hijas y la familia de Wiseman se encontraban en la galería del Control de la Misión en Houston (Texas) cuando se realizó el homenaje, según informó la NASA.

Los cuatro astronautas de Artemis II entraron este lunes a la órbita lunar y comenzaron el periodo de observación de seis horas marcando oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde el Apolo 17, lanzado en diciembre de 1972.