Nuevas tormentas azotan California en Navidad, que está bajo estado de emergencia

WASHINGTON.- Nuevas tormentas a azotan a California (Estados Unidos), tras las fuertes inundaciones que en los últimos días se registraron, la cuales llevaron al gobernador, Gavin Newsom, a decretar el estado de emergencia.

De acuerdo a lo que se informó, para las próximas horas y el viernes se prevé un riesgo de lluvias de nivel 3 en una escala de 4 en gran parte del sur del estado, incluido Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

Varias zonas siguen inundadas , y las autoridades advierten del riesgo de deslizamientos de tierra y de escombros, especialmente en áreas afectadas este año por incendios forestales.

Muchas áreas de inundación se encontraban en zonas quemadas, que fueron despojadas de vegetación por el fuego y tienen menos capacidad de absorber agua.

Cabe destacar que las tormentas invernales de los últimos días, provocadas por una serie de ríos atmosféricos, han sido las más intensas registradas en los últimos años en California durante el periodo navideño y han dejado al menos dos fallecidos a causa de las inclemencias del tiempo.

La declaración de emergencia “permite la rápida movilización de recursos estatales y el apoyo a los gobiernos locales”, así como el eventual despliegue de la Guardia Nacional de California si fuera necesario.

Nieve a más altitud

Las nevadas intensas y las ráfagas crearon condiciones de visibilidad casi cero en partes de la Sierra Nevada e hicieron que viajar por los pasos de montaña fuera peligroso.

Ante ello las autoridades apuntaron que había un riesgo “considerable” de avalanchas alrededor del lago Tahoe, y había una advertencia de tormenta invernal en efecto hasta la mañana del viernes.

El estado desplegó recursos de emergencia y rescatistas a varios condados costeros y del sur de California, y la Guardia Nacional de California estaba en espera.

La Patrulla de Carreteras de California informó de un accidente aparentemente relacionado con el clima al sur de Sacramento en el que murió un policía del condado Sacramento.