NYT y The Washington Post se enteraron previo a ataque a Venezuela, pero no fue publicado a petición de EU

Los periódicos The New York Times (NYT) y The Washington Post se enteraron del ataque militar secreto de Estados Unidos en Venezuela poco antes de que comenzara, pero se abstuvieron de publicar la información a petición del gobierno de Donald Trump para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses, según informó el medio especializado Semafor.

El ataque ocurrido en la madrugada del sábado en varios estados y la capital de Venezuela, Caracas, fue confirmado en un mensaje de Truth Social por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, casi tres horas después de que se reportaran explosiones en las redes sociales.

