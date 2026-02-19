$!Madres Buscadoras de Sonora difunden ficha de Nancy Guthrie, secuestrada en Arizona

La privación de la libertad de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa estadounidense ‘Today’ de la cadena CBS, Savannah Guthrie, ha llegado a México ante la posibilidad de que haya sido trasladada al territorio. Dentro de este contexto, las Madres Buscadoras de Sonora han emitido una ficha de búsqueda, a través de su página de Facebook, para obtener información sobre el paradero de la mujer de la tercera edad que fue secuestrada en Tucson, Arizona. TE PUEDE INTERESAR: ¿Nancy Guthire fue trasladada a México? FBI investiga el secuestro de mujer mayor en Tucson, Arizona “Autoridades estadounidenses investigan la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, madre de la presentadora nacional Savannah Guthrie. De acuerdo con las indagatorias, la mujer podría encontrarse en territorio sonorense”, dice la publicación del colectivo. Las Madres Buscadoras establecieron que detectives recibieron correos electrónicos anónimos, en los que se sugiere que Nancy pudo haber sido trasladada a México. En caso de obtener información relevante, se brindó un número telefónico para aportarla a la investigación: 662 341 5616.

CECI FLORES RECIBIÓ PETICIÓN DE COLABORACIÓN EN CASO GUTHRIE En una entrevista para Radio Fórmula, la líder del colectivo Madres Buscadoras, Ceci Patricia Flores Armenta, declaró haber recibido una solicitud de familiares de Guthrie para su colaboración en el caso. Sin mencionar identidades, la activista dijo: “Me solicitaron apoyo y nosotros, como siempre, atendemos los llamados; vamos a estar difundiendo y esperando que la persona que se la llevó la entregue, porque es una persona grande (de edad)”.

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE NANCY GUTHRIE Nancy Guthrie fue secuestrada en su domicilio en Tucson, el pasado 1 de febrero de 2026. Tras el reporte de los hechos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) desplegó un operativo en el vecindario, tocando puertas de ciudadanos y buscando en la zona cualquier indicio del paradero de la mujer. The Associated Press rescató testimonios de vecinos, a quienes les fueron solicitadas grabaciones de sus videocámaras de seguridad del 31 de enero y la mañana del 1 de febrero. Luego de un avance en el caso, el FBI difundió las imágenes en blanco y negro de quien sería el secuestrador. Las fotografías muestran “a un individuo armado que aparentemente manipuló la cámara en la puerta principal del domicilio de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”.

Sin embargo, pese al hallazgo, las autoridades aún desconocen qué ocurrió esa noche. Ante ello, la familia Guthrie ofreció una recompensa de 100 mil dólares a cambio de información que ayude en el caso. Hasta el momento, el aguacil del condado de Pima, Chris Nano, adelantó que el FBI, encabezado por el agente Kash Patel, colabora con equipos de inteligencia en México. TE PUEDE INTERESAR: Investigadores piden a vecinos videos por desaparición de Nancy Guthrie, expertos afirman que verificar las pistas es vital NANCY GUTHRIE FUE HERIDA DURANTE EL SECUESTRO Aunque no hay información oficial sobre cómo se desarrollaron los hechos, las autoridades concluyeron que Nancy pudo haber sido herida al momento de su sustracción, luego de que se encontrara sangre en el lugar de los hechos.