Ofrecen cárteles 50 mil dólares por matar a agentes migratorios: Gobierno de EU

El Gobierno de Estados Unidos acusó que grupos del crimen organizado están ofreciendo hasta 50 mil dólares a quienes asesinen a agentes estadounidenses que realizan redadas migratorias en ciudades estadounidenses.

Información del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos señala que pandillas callejeras y grupos que se consideran extremistas estarían ayudando a los cárteles mexicanos en sus actividades.

“Estas redes criminales no solo se resisten a la aplicación del Estado de Derecho, sino que también libran una campaña organizada de terror contra los valientes hombres y mujeres que protegen nuestras fronteras y comunidades”, explicó la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem en un comunicado este martes.

De acuerdo con la administración Trump, los cárteles ofrecen a personas en Estados Unidos recompensas que van desde los 2 mil dólares a quienes den información sobre agentes, entre 5 mil y 10 mil dólares por secuestrar y atacarlos, y hasta 50 mil por asesinar a altos funcionarios de agencias.

Presuntamente los agentes en la mitad son los que pertenecen a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés).

“Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, vigilancia con drones y amenazas de muerte, todo por atreverse a aplicar las leyes aprobadas por el Congreso (de EU). No cederemos ante estas amenazas, y todo criminal, terrorista e inmigrante ilegal se enfrentará a la justicia de EU”, dijo la secretaria Noem.

La información apunta a pandillas como los Latin Kings, que presuntamente han desplegado redes de “halconeo” en barrios de Chicago para alertar vía radios sobre redadas en contra de indocumentados.

Sin aportar pruebas concretas, el gobierno estadounidense afirma que grupos afiliados al movimiento Antifa habrían dado apoyo logístico, material de protesta, de información sobre agentes, así como de interferencia contra operaciones para ayudar a personas ligadas a los cárteles.